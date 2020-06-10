Госэкоинспекция Украины информирует о задержании на территории Белоозерского национального природного парка двух граждан, которые осуществляли незаконный вылов рыбы.

Об этом пишет Знай.юа.

"Рыбачили на резиновой лодке, с помощью мисинових сеток. Во время осмотра изъято 5 мисинових сеток размером ячейки от 50 мм до 60 мм, в которых находилась рыба : карась – 107 шт., судак – 1 шт., и лещ – 19 шт., рак – 1 шт.. Рассчитанный размер вреда составляет более 10 тыс гривен", - информирует инспекция в Фейсбуке.

Сетки, рыба и средства совершения нарушения изъяты полицейскими водного патруля. На место происшествия было вызвано следственно - оперативную группу для установления обстоятельств совершения правонарушения.

Как говорится в сообщении Госэкоинспекции, за нарушение правил охраны и использования территорий и объектов’объектов природно-заповедного фонда на нарушителей составлено два административных протокола по статье 91 Куоап

Национальный природный парк "Белоозерский" - занимает площадь 7014,44 гектаров и находится на территории Киевской и Черкасской областей. Создан с целью сохранения, воссоздания и рекреационного использования типичных и уникальных природных комплексов, имеющих важное природоохранное, научное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение.