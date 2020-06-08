Киевляне на должности городского головы хотят видеть журналиста-самовыдвиженца Андрея Пальчевского

Об этом сообщает Politeka.net.

Так, журналисту-выдвиженцу удалось победить в соцопросе, который был проведен в Telegram-канале Kyiv Live.

25% респондентов, участвовавших в новом социальном опросе, хотят видеть на должности мэра Киева именно журналиста-самовыдвиженца Андрея Пальчевского.

24% людей отдали свое предпочтение текущему градоначальнику Виталию Кличко.

ТОП-3 замыкает Сергей Притула ("Голос") с 16%. Четвертое и пятое места разделили Николай Томенко ("Рідна країна") и Андрей Билецкий ("Национальный корпус") - по 5%.

По состоянию на утро 8 июня, 18% респондентов, которые принимали участие в социальном опросе, отдали бы свой голос за другого кандидата.

Стоит также отметить, что в исследовании в целом участвовало более 224 тысяч человек.

Добавим, что в Киеве с 13 по 17 мая проводилось социсследование экспертами ОО "Центр общественного развития ИНТЕР-АКЦИЯ".

По результатам опроса, главная борьба за кресло мэра Киева развернулась между Андреем Пальчевским и текущим городским головой Виталием Кличко.

Так, нынешнего градоначальника Кличко готовы поддержать 19.1% и 23.9% среди тех киевлян, кто определился со своим выбором. А Пальчевского хотят видеть мэром Киева 18,1% и 22,6% среди тех, кто уже определился.

Ранее журналист-самовыдвиженец Андрей Пальчевский предупредил президента Зеленского о грандиозном провале.

По его словам, главу государства могут ожидать проблемы на предстоящих местных выборах, и причин для этого достаточно.

«Если избавится от лишней фигуры речи, то понимаете, наступает время, когда ругать Зеленского и «зеленую» команду уже неприлично. Все понятно. Проехали мимо. Все, конец. Уверен, в Киеве они не наберут 5%. В больших городах будет полный провал. В первую очередь, из-за кадровой политики. И из-за пандемии в том числе», - отметил он.

Напомним, Пальчевский предостерег власть от ошибки, которая обернется восстанием: будет как в США.

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