Совсем уже обнаглели!

В киевской маршрутке водитель обматерил супругу погибшего воина АТО

Как передает Politeka.net, об этом сообщил сын пострадавшей Алексей Ходженко на своей странице в Facebook.

По словам мужчины, вопиющий инцидент произошел на 177-м маршруте.

При входе в маршрутку женщина предъявила удостоверение "Член семьи погибшего". Но на это она услышала лишь нецензурную брань от водителя маршрутки.

"Итак, моя мама в очередной раз стала жертвой маршрутки-быдла. Предъявив удостоверение "Член семьи погибшего" услышала кучу мата и

как заключение - По*** мне на это удостоверения", - сообщил он.

Чтобы разобраться в ситуации подключились ветераны и активисты.

Они собрались около станции метро "Бориспольская", где останавливается маршрутка. Там хотели пообщаться с самим водителем и представителями компании перевозчика.

Но на встрече появился лишь директор компании, который заявил, что уволил недобросовестного водителя, а сам виновник так и не явился.

Стоить отметить, что это уже не первый подобный случай.

Ранее в Днепропетровской области водитель маршрутки накинулся на мать воина, погибшего в Иловайске.

Водитель маршрутного такси, которая следует по маршруту Подгороднее-Днепр, в грубой форме оскорбил мать погибшего воина АТО.

Но воспользоваться законным удостоверением и льготами ей не удалось. Водитель маршрутки агресивно отреагировал:







