В киевской маршрутке водитель обматерил супругу погибшего воина АТО
Как передает Politeka.net, об этом сообщил сын пострадавшей Алексей Ходженко на своей странице в Facebook.
По словам мужчины, вопиющий инцидент произошел на 177-м маршруте.
При входе в маршрутку женщина предъявила удостоверение "Член семьи погибшего". Но на это она услышала лишь нецензурную брань от водителя маршрутки.
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"Итак, моя мама в очередной раз стала жертвой маршрутки-быдла. Предъявив удостоверение "Член семьи погибшего" услышала кучу мата и
как заключение - По*** мне на это удостоверения", - сообщил он.
Чтобы разобраться в ситуации подключились ветераны и активисты.
Они собрались около станции метро "Бориспольская", где останавливается маршрутка. Там хотели пообщаться с самим водителем и представителями компании перевозчика.
Но на встрече появился лишь директор компании, который заявил, что уволил недобросовестного водителя, а сам виновник так и не явился.
Стоить отметить, что это уже не первый подобный случай.
Ранее в Днепропетровской области водитель маршрутки накинулся на мать воина, погибшего в Иловайске.
Водитель маршрутного такси, которая следует по маршруту Подгороднее-Днепр, в грубой форме оскорбил мать погибшего воина АТО.
Но воспользоваться законным удостоверением и льготами ей не удалось. Водитель маршрутки агресивно отреагировал:
«Ти в АТО что-ли служила ? Ну и что, что твой син погиб . С-ка, б-дь, знал би не становился. Пиши жалобу я не боюсь никого», — услышала она от маршрутчика.
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