В центре Киева пробки, собрался митинг инвесторов строительства «Аркады».

Граждане возмущены тем, что строительство, в которое они вложили собственные сбережения, остановилось в 2018 году. Передает Politeka.net со ссылкой на Telegram-канал Pavlovsky News.

Доверители банка "Аркада" несколько лет ждут завершения строительства квартир, за которые уже заплатили 100% стоимости или продолжают платить кредиты. Строительство проинвестированных домов постепенно остановили в 2018-2019 годах.

По словам организатора акции протеста, за год простоя инвесторы теряют около 100 миллионов гривен.

Это не первый протест вкладчиков. Судя по всему, пока к ним не прислушались.

Из-за машин митингующих, полиция перекрыла 2 полосы возле КГГА. Это привело к пробкам на Крещатике.

Ранее сообщалось, что 4 июня украинцы вышли на масштабный протест под стенами Кабмина в Киеве, к ним стянулись правоохранители.

Как сообщает Politeka.net, кадры и подробности о происходящем опубликовал Telegram-канал Pavlovsky News.

В четверг в центре украинской столицы начался митинг так называемых "евробляхеров". Водители собрались у здания правительства, чтобы протестовать против ситуации с растаможкой автомобилей, которую не могут решить уже много лет.

На фото можно заметить, что возле Кабмина припарковано много автомобилей, а на газоне разместили плакат: "Промедлению доступной растаможки STOP". В то же время, к зданию уже привезли силовиков, которые готовятся реагировать на действия бунтарей.

"Мы призываем столичных водителей быть готовым к возможным пробкам", - отметили авторы.

Напомним, как на Майдане: новый бунт разгорелся в Киеве, никакой карантин не поможет, кадры с места.

Как сообщала Politeka, массовый бунт охватил еще одну область, украинцы пошли на крайние меры, трасса перекрыта: кадры.

Также Politeka писала, что новый бунт под окнами Зеленского, украинцы нашли неожиданный способ достучаться до президента: кадры.