Киев накрыли "зольные бури", которые пагубно влияют на здоровье жителей столицы

Об этом пишет "Киеввласть" со слов депутата Киевсовета Игоря Мирошниченко, передает Politeka.net.

По его словам, золоотвал Дарницкой ТЭЦ представляет серьезную опасность для киевлян. Из-за выбросов образуются так называемые "зольные бури", которые зарязняют воздух в жилых районах Киева. Кроме того, отходы теплоэлектростанции хранятся с нарушением норм безопасности.

Каждый день Дарницкая ТЭЦ выбрасывает около 300 тонн вредных отходов. Из-за загрязнения окружающей среды местные жители чаще жалуются на заболевания органов дыхания, нервной системы, кожи и подкожной клетчатки, онкологию. Даже при небольшом ветре за сутки с 14 гектаров отвала разлетается 28 тонн угольной золы.

“В 2016 году статистика обращений по болезни органов дыхания в центре Киева – 2,755 случаев, по районам Дарницы почти вдвое больше – 5,162. А в 2020 году Дарницкий район, по данным Минздрава, занимает второе место в Киеве по количеству больных коронавирусной инфекцией”, – сообщил депутат.

Стоит отметить, что в 2011 году, после подорожания газа, Дарницкая ТЭЦ перешла на уголь.

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