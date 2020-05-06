Люди из разных регионов подъезжают к стенам Кабинета министров, чтобы выразить свое недовольство карантином

Об этом в своем Telegram-канале сообщает журналист Андрей Павловский, передает Politeka.net.

По его словам, протестующие, которые приехали в Киев с различных украинских регионов, идут на отчаянные меры.

В частности, предприниматели перекрыли дорогу в правительственном квартале. Павловский сообщает, что они движутся вперед-назад по пешеходному переходу, поэтому формально протестующие ничего не нарушают.

Своим митингом люди хотят объяснить властям, что главная угроза не в эпидемии вируса, а в его последствиях.

"Участники протеста сегодня проводят акцию «Карантин вбиває». Их позиция заключается в угрозе не самого коронавируса, а его последствий. Митинг только набирает обороты, поскольку на него продолжают прибывать люди, в том числе с регионов. Некоторые автомобилисты уже жалуются: хотят, чтобы к протестующим кто-то вышел, лишь бы освободили дорогу", - добавил Павловский в своем Telegram-канале и опубликовал несколько снимков.

В свою очередь журналист Ян Доброносов сообщил, что полиция не пропускают участников акции протеста к зданию Кабмина.

Ранее мы рассказывали, что украинские врачи взбунтовались из-за позорных доплат, обещанных президентом.

В частности, 4 мая медики Винницкой центральной районной больницы вышли на улицы из-за недовольства мизерными доплатами в связи с работой зараженными смертоносным китайским вирусом пациентами, а также их задержкой.

Ранее власти обещали, что украинские медики получат доплату за работу в условиях угрозы заражения. Винницкая центральная районная больница была определена больницей первой очереди для пациентов, зараженных опасным вирусом, однако обещанных выплат ее врачи так и не получили.

В связи с этим разъяренные медики решили выйти на акцию протеста. Митинг прошел прямо во дворе больницы. Врачи жаловались на то, что размер доплат за работу в опасных условиях оказался мизерным, но даже этих денег они не получили.

Напомним, главврач инфекционки решила добиться обещанных зарплат и получила угрозы от власти.

Как сообщала Politeka, главврач поразила рассказом об издевательствах над украинскими медиками.

Также Politeka писала, что скандал вокруг отмены карантина в Украине, медики взбунтовались: "Количество больных резко...".