Нардеп от “Слуги народа” Николай Тищенко в 2008 году вместе с партнерами задолжал банкам более $2 млн, подделал документы и вывел залоговое имущество, а дело против него закрыли по просьбе Ермака

Об этом, как пишет издание Politerno, сообщил нардеп от СН Гео Лерос сообщил в Фейсбуке.

“25.01.2019 года против Тищенко Николая Николаевича и его партнеров было возбуждено уголовное дело номер 12019100010000521 по статье 358 часть 1 Уголовного кодекса Украины”, – отметил Лерос.

По данным депутата, в 2007 году Николай Тищенко и его партнер Владимир Ситак получили в банке под залог недвижимости ряд кредитов – на $328 тыс, $260 тыс и $450 тыс.

“В 2008 году Тищенко Н.Н. с партнерами перестал оплачивать кредиты, по которым они вообще должны более 2 млн долларов. Позже через схему перепланировки помещений и перерегистрации этих помещений по поддельным документам, они вывели из-под залога все залоговое имущество”, – утверждает Лерос.

По данным Лероса, следователи подготовили Тищенко и его партнерам подозрение по статье “подделка документов, печатей, штампов или бланков”.

“Но по инсайдерской информации, после победы Владимира Зеленского, Ермак через Кличко попросил, после чего уголовное дело было закрыто и направлено в архив”, – написал Лерос.

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