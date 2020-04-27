Жители Киева в отчаянии дерутся, чтобы оплатить коммунальные услуги
Как сообщает Politeka.net, на Дорогожичах пенсионеры выстроились в огромную очередь у входа в банк. Кадры и слова горожан приводит "Pavlovsky News" в Facebook.
По словам местных жителей, в микрорайоне работает только одно отделение банка, расположенное на улице Елены Телиги, 35. Поэтому люди, которые не могут оплатить коммуналку онлайн, вынуждены стоять в очередях. Такие столпотворения происходят регулярно.
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Очевидцы рассказали, что из-за давки даже началась драка: двое пожилых мужчин устроили потасовку за право войти в банк, один из них даже упал. Проигравшему участнику конфликта пришлось уйти восвояси. Несмотря на инцидент, полицию вызывать не стали.
"Пусть откроют банкоматы, потому что банки закрыты", - жалуются киевляне. - "Мне надо за квартиру платитить, коммунальные. И это общая очередь, занимайте - вот такое творится у нас".
Ранее стало известно, что заместитель мэра Киева Владимир Слончак подрался с полицейским. Вечером 26 апреля правоохранители остановили автомобиль из-за выключенных фар. Пассажиром оказался киевский топ-чиновник, который начал угрожать, а затем и вовсе ударил патрульного.
В итоге Владимир Слончак стал фигурантом уголовного производства по признакам угроз и насилия в отношении сотрудника правоохранительного органа. Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет.
Напомним, Кличко объявил об ужесточении карантина и разгневал киевлян: "Вас же за это снимут".
Как сообщала Politeka, у Кличко начались обыски из-за ближайшего соратника, гремит скандал: «Требовал десятки тысяч…».
Также Politeka писала, что заместитель Кличко обматерил киевлян из-за карантина и сразу поплатился.