Жители Киева в отчаянии дерутся, чтобы оплатить коммунальные услуги

Как сообщает Politeka.net, на Дорогожичах пенсионеры выстроились в огромную очередь у входа в банк. Кадры и слова горожан приводит "Pavlovsky News" в Facebook.

По словам местных жителей, в микрорайоне работает только одно отделение банка, расположенное на улице Елены Телиги, 35. Поэтому люди, которые не могут оплатить коммуналку онлайн, вынуждены стоять в очередях. Такие столпотворения происходят регулярно.

Очевидцы рассказали, что из-за давки даже началась драка: двое пожилых мужчин устроили потасовку за право войти в банк, один из них даже упал. Проигравшему участнику конфликта пришлось уйти восвояси. Несмотря на инцидент, полицию вызывать не стали.

"Пусть откроют банкоматы, потому что банки закрыты", - жалуются киевляне. - "Мне надо за квартиру платитить, коммунальные. И это общая очередь, занимайте - вот такое творится у нас".

В Киеве на Дорогожичах возле отделения "Ощадбанка" большая очередь пенсионеров - дошло даже до драки за право войти внутрь Люди жалуются, что это последний работающий банк в микрорайоне, поэтому все идут сюда - в отделение по ул. Елены Телиги 35. Пенсионеры говорят, что из-за ажиотажа у входа сцепились двое пожилых мужчин. Один из них даже упал в процессе схватки. Вероятный победитель поединка, на которого указали люди в очереди, свое участие в потасовке отрицает. Полицию на место не вызывали. Gepostet von Pavlovsky News am Montag, 27. April 2020

Ранее стало известно, что заместитель мэра Киева Владимир Слончак подрался с полицейским. Вечером 26 апреля правоохранители остановили автомобиль из-за выключенных фар. Пассажиром оказался киевский топ-чиновник, который начал угрожать, а затем и вовсе ударил патрульного.

В итоге Владимир Слончак стал фигурантом уголовного производства по признакам угроз и насилия в отношении сотрудника правоохранительного органа. Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Напомним, Кличко объявил об ужесточении карантина и разгневал киевлян: "Вас же за это снимут".

Как сообщала Politeka, у Кличко начались обыски из-за ближайшего соратника, гремит скандал: «Требовал десятки тысяч…».

Также Politeka писала, что заместитель Кличко обматерил киевлян из-за карантина и сразу поплатился.