Мэр Киева Виталий Кличко уже придумал, как наказать своего заместителя Владимира Слончака после скандала с полицией

Как сообщает Politeka.net, глава КГГА сделал заявление на своей странице в Facebook.

Виталий Кличко заявил, что уже принял решение в отношении замглавы городской администрации, который устроил дебош с патрульными полицейскими. Мэр анонсировал, что 27 апреля расскажет подробности в ходе онлайн-брифинга и подчеркнул, что все будет «оформлено документально».

Пользователи социальной сети скептически отнеслись к заялению градоначальника. Многие киевляне выразили свое мнение в комментариях:

"Позор Вашей кадровой политике"; "если верить комментам, что он девушку-водителя-Косенко представил женой, а дома жена и двое детей, то он на работу сегодня может и не попасть уже:)"; "Мда, а сколько не замечается((( реакция есть только на все, что в прессу попадает. Остальное просто тихо игнорируется"; "Виталий, скоро замы закончатся"; "Надо включать режим диктатора. Это хорошо работает"; "Вы так не разбрасывайтесь заместителями, если разогнать всех коррупционеров из КГГА, кто же городом управлять будет?"; "Прощения не будет! На костер их"; "Имеет право на ошибку... сомневаюсь, что он первый раз нарушил УПК, но тут стал публичным. И был без маски, но с санитаркой".

Ранее 26 апреля, Владимира Слончака задержали на улице Льва Толстого. Правоохранители остановили автомобиль Mercedes, который ехал с выключенными фарами. За рулем была депутат Киевсовета Людмила Костенко, а рядом ехал заместитель Виталия Кличко. По данным СМИ, Владимир Слончак набросился на полицейского с кулаками, после чего патрульному пришлось вызвать "скорую помощь".

Напомним, Кличко объявил об ужесточении карантина и разгневал киевлян: "Вас же за это снимут".

Как сообщала Politeka, у Кличко начались обыски из-за ближайшего соратника, гремит скандал: «Требовал десятки тысяч…».

Также Politeka писала, что заместитель Кличко обматерил киевлян из-за карантина и сразу поплатился.