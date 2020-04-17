Медики в Киеве отказали избитому мужчине в предоставлении помощи, подумав, что тот бездомный

Как передает Politeka.net, об этом сообщил брат пострадавшего на своей страничке в Facebook.

Мужчина подчеркнул, что в прошлом его брат Виктор был бойцом АТО, танкистом, в течение трех лет защищал Украину на передовой, за что в 2015-м был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

По его словам, двое неизвестных избили его брата и при это сняли все на камеру, а после ограбили его.

"Слава Богу, какой-то человек вызвал полицию и скорую. Но то, что было дальше, меня просто поразило. Он пришел в 17-ю больницу, был трезв, говорил врачам, что ему очень плохо и просил остаться до утра, но они вручили ему справку о том, что с ним все хорошо и отправили ночью без телефона, вещей, денег на улицу!", - сообщил мужчина.

По его словам, медики перепутали его брата с "бомжем".