Медики в Киеве отказали избитому мужчине в предоставлении помощи, подумав, что тот бездомный

Как передает Politeka.net, об этом сообщил брат пострадавшего на своей страничке в Facebook.

Мужчина подчеркнул, что в прошлом его брат Виктор был бойцом АТО, танкистом, в течение трех лет защищал Украину на передовой, за что в 2015-м был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

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По его словам, двое неизвестных избили его брата и при это сняли все на камеру, а после ограбили его.

"Слава Богу, какой-то человек вызвал полицию и скорую. Но то, что было дальше, меня просто поразило. Он пришел в 17-ю больницу, был трезв, говорил врачам, что ему очень плохо и просил остаться до утра, но они вручили ему справку о том, что с ним все хорошо и отправили ночью без телефона, вещей, денег на улицу!", - сообщил мужчина.

По его словам, медики перепутали его брата с "бомжем".

"Но разве они не люди, что ли? И никто за это не понесет наказание", – возмутился он.

Ранее мы сообщали, что в мариупольской маршрутке разгорелся скандал после того, как мужчина, претендуя на бесплатный проезд, предъявил кондуктору удостоверение участника боевых действий. 

В свою очередь девушка-кондуктор попыталась выставить его из салона.

 Мужчина, зайдя в салон и показав удостоверение УБД, в ответ услышал от кондуктора крики и возмущения. Девушка заявила, что он может бесплатно проехать в троллейбусах, которые едут за маршруткой, пусть выходит из салона и ждет другой транспорт.