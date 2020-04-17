Медики в Киеве отказали избитому мужчине в предоставлении помощи, подумав, что тот бездомный
Как передает Politeka.net, об этом сообщил брат пострадавшего на своей страничке в Facebook.
Мужчина подчеркнул, что в прошлом его брат Виктор был бойцом АТО, танкистом, в течение трех лет защищал Украину на передовой, за что в 2015-м был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.
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По его словам, двое неизвестных избили его брата и при это сняли все на камеру, а после ограбили его.
"Слава Богу, какой-то человек вызвал полицию и скорую. Но то, что было дальше, меня просто поразило. Он пришел в 17-ю больницу, был трезв, говорил врачам, что ему очень плохо и просил остаться до утра, но они вручили ему справку о том, что с ним все хорошо и отправили ночью без телефона, вещей, денег на улицу!", - сообщил мужчина.
По его словам, медики перепутали его брата с "бомжем".
"Но разве они не люди, что ли? И никто за это не понесет наказание", – возмутился он.
Ранее мы сообщали, что в мариупольской маршрутке разгорелся скандал после того, как мужчина, претендуя на бесплатный проезд, предъявил кондуктору удостоверение участника боевых действий.
В свою очередь девушка-кондуктор попыталась выставить его из салона.
Мужчина, зайдя в салон и показав удостоверение УБД, в ответ услышал от кондуктора крики и возмущения. Девушка заявила, что он может бесплатно проехать в троллейбусах, которые едут за маршруткой, пусть выходит из салона и ждет другой транспорт.
Напомним, что ветеран АТО раскрыл детали драки с Кивой в центре Киева.
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