В Киеве перекроют движение по одной из улиц на неделю

С 8:00 11 апреля по 21:00 19 апреля на части ул. Пушкинской перекроют движение транспорта. Об этом сообщили в КК «Киевавтодор», пишет Politeka.net.

Так, из-за финальной части капитального ремонта движение по Пушкинской от ул. Льва Толстого до ул. Богдана Хмельницкого будет перекрыто вплоть до Пасхи.

Сообщается, что жители улицы Пушкинской, спецтранспорт и обслуживающие автомобили смогут заезжать в ремонтную зону.

Объехать перекрытый участок можно так:

ул. Л. Толстого - ул. Владимирская - ул. Б. Хмельницкого;

ул. Б. Васильковская - ул. Крещатик - ул. Б. Хмельницкого.

Напомним, что в Киеве полиция перекрыла дорогу к Гидропарку и спортсмены начали бунтовать.

«Друзья! Смотрите, какая ситуация. Я сейчас нахожусь на мосту на Гидропарк. Гидропарк – это остров и часть территории Украины. Какие-то неизвестные мне люди в масках очень похожие на полицию не дают мне пройти на территорию Украины. Они мне «рекомендуют», чтобы я не прошел», – рассказывает киевлянин.

В комментариях украинцы стали на сторону полиции, которая обязана сдерживать не только людей, которые не находятся на самоизоляции, а и предупреждать конфликты, связанные с карантинными ограничениями.

С 6-го апреля полиция ограничила доступ к тренажерному залу на Гидропарке в связи с ужесточением правил карантина. На мосту, который ведет к острову, появился блокпост.

Напомним, умелый киевлянин показала, как ловко обойти запреты карантина: «Когда всех собак разобрали».

Как сообщала Politeka, украинцы пошли на крайность из-за безработицы: "за коммуналку собаку не продали, зато..."

Также Politeka писала, что в сети показали, как гуляют украинцы во время ожесточенного карантина: "с курицей на руках и...