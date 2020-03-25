Синоптики рассказали, какая погода будет в Киеве 26 марта

В четверг, 26 марта, в Киеве будет ясно целый день, также не будет осадков. Информация появилась на сайте Синоптик, сообщает Politeka.net.

Температура воздуха в Киеве достигнет 10 градусов тепла, а ночью столбик градусника опустится до 5 градусов выше нуля.

Отметим, что самым теплым этот день был в 1983 году. Тогда температура в столице прогрелась до 19 градусов тепла. А самым холодным – в 1918 году, когда температура была -9,3 градусов нуля.

По народным приметам туманы в этот день предвещали дождливое, прохладное лето.

Также мы сообщали, что погода в Украине в ближайшие дни будет сухой и преимущественно солнечной. Безоблачной погодой и отсутствием осадкой украинцы обязаны антициклону Юргену.

«Как показывают прогностические метеокарты, облачно и сыро будет на северо-западе Европы, Великобритания, и то не вся, Швеция, Норвегия, вокруг и вблизи Туниса, на Балканах. Малоактивный атмосферный фронт немного заденет нашу южную часть, однако максимум - увеличением облачности, о каких-то существенные осадки не идет», - отметила синоптик. В среду, 25 марта, в Украине повсеместно будет сухая погода

Севере-восточный ветер ожидается умеренный, только в южной части порывы могут достигать штормовых.

Напомним, что киевляне в заточении устроили флешмоб, не выходя из своих квартир. Киевляне на карантине по коронавирусу стараются не унывать, а поддерживать друг друга в тяжелую минуту, перенимая опыт у итальянцев. Так, они собрались у окон и спели хором Гимн Украины.

Песня звучала из окон ЖК «Комфорт Таун».

Отметим, что коллективное пение из окон своих квартир – флешмоб, который распространяется по странам, граждан которых отправили на карантин. Скучая взаперти и не зная, чем себя занять и как поддержать бодрое настроение духа, люди устраивают целые концерты на собственных балконах, играя на разных инструментах и распевая вместе известные песни.

Пока нет информации, сколько людей приняли участие в киевском флешмобе.

Закончив петь, жители дома прокричали «Слава Украине!», и призвали желающих следовать их примеру.

Напомним, в Киеве приняли новые меры из-за коронавируса, важное заявление: "не будут пускать..."

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