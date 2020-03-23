В Киеве рассказали, как дезинфицируют улицы из-за эпидемии коронавируса

Об этом сообщила Деснянская РДА.

Дорожники минимизируют распространение вирусной инфекции в Деснянском районе и моют дороги с помощью спецтехники и дезинфицирующих средств. Такие «процедуры» проходят ежесуточно утром и днем.

На рассвете в усиленном режиме осуществляют мытье дорог и искусственных сооружений (перил, поручней) с применением раствора хлоргексидина.

«Это еще один шаг для минимизации распространения вирусной инфекции в районе», – объяснили в РГА.

Кроме того, проводится санитарная обработка и дезинфекция подземных переходов для пешеходов, остановок общественного транспорта, скамеек и посадочных площадок.

Напомним, что в Киеве пропуски в общественный транспорт не означают бесплатный проезд. Так, первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник объяснил 23 марта, что пропуски на общественный транспорт не дают возможность бесплатного проезда.

По его словам, в общественном транспорте перевозить можно только отдельные категории пассажиров. Это осуществляется не бесплатно.

«То есть, пассажиры с спецпропусками, пользуясь общественным транспортом по определенным маршрутам, смогут приобрести билет, воспользоваться проездным, карточкой киевлянина или Kyiv Smart Card», – отметили в КГГА.

Напомним, что с 22 марта в украинской столице полностью остановили движение общественного транспорта. Меры приняты в связи с карантином из-за распространения коронавируса COVID-19.

Теперь развозить будут только сотрудников экстренных служб, аптек и магазинов продуктов. Остановится движение всех видов общественного транспорта (троллейбусы, трамваи, маршрутки).

Также мы сообщали, что в аэропорту Киева у одного из пассажиров, прилетевших с заграницы, диагностировали коронавирус.

В аэропорту «Борисполь» во время оформления пассажиров одного из авиарейсов, который прилетел в Киев, гражданин Украины пожаловался на плохое самочувствие. Вскоре у него обнаружили коронавирус.

«Мужчине провели экспресс-тест, который показал положительный результат и подтвердил заболевание коронавирусом. Больного сразу доставили в инфекционное отделение больницы», — отметили в Кабмине.

Отметим, что 22 марта в Украину прилетели более 15 тысяч украинцев, 13 тысяч из которых вернулись из-за границы. Сегодня в Украину прибудет еще два эвакуационных поезда из Польши и Латвии.

Напомним, что назван эпицентр коронавируса в Украине, новые города под ударом.

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