В Киеве разгорелся скандал из-за того, что во время доставки хлеба не соблюдались карантинные нормы

Мужчина, который поставляет хлеб в магазин, перекладывал его из автомобиля в тележку голыми руками. Это попало на камеры очевидцев, пишет Знай.

Так, в сети появились кадры как в Киеве мужчина, который развозит хлеб в супермаркеты, перекладывал его з своего автомобиля в тележку просто голыми руками, забывая о всех правилах карантина.

Более того, хлеб не был упакован даже в целлофановый пакет. Также неизвестно, что это за тележка, в которую он грузил хлеб, ведь на ней может быть множество микробов. После того, как мужчина выгрузил весь хлеб из автомобиля, то контейнер в котором он перевозил хлеб, поставил просто на землю, чтобы добраться к другому товару.

"Хлеб можно просто руками перекидать, а если не влезет, так ногами притоптать! Поддоны на землю... пох*й на всё, карантин для долбо*бов?", – подписали кадры очевидцы.

Напомним, что в сети показали, как киевляне проводят время во время карантина. Так, две девушки в разлетающихся платьях стояли на металлическом парапете на обзорной площадке в Киеве.

«Таким ни один вирус не страшен...», – подписали в сети.

Отметим, что перекладина на ограждении меньше 10 сантиметров в диаметре, а на возвышенности был сильный ветер.

Кроме того, в комментариях местные жители начали делиться фотоотчётом, чем занимаются другие во время усиленного карантина в столице Украины.

«Я считаю, что для более классной фоточки в инсте нужно, что бы они ещё подпрыгнули. Тогда вообще, огонь будет», «А вот вам дед, едущий на рыбалку сегодня в 7 утра.», «А вот цыгане, наверное, сидят и решают, как спасаться от короновируса», «На **на им эта жидкость из ржавой бочки», «Вместо того чтоб снимать,подошёл бы и подтолкнул ребят в грудь, в сторону пожара. Только снимать все и умеют!», «Мне кажется, таких людей не стоить останавливать. Естественный отбор.», «Ничего страшного, Мистер Естественный Отбор своё возьмёт!», – написали пользователи сети.

Таким жоден вірус не страшний... Gepostet von Киев Оперативный am Freitag, 20. März 2020

Напомним, люди взбунтовались, движение перекрыто во многих местах: кадры с места.

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