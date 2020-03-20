В Киеве могут продлить карантин

Карантин в Киеве могут продлить, если жители столицы продолжат нарушать основные правила карантина и борьбы с эпидемией коронавируса (COVID-19). Об этом объявил первый замглава КГГА, сообщает РБК-Украина.

Отметим, что карантин в Киеве ввели 17 марта, после чего в течении суток закрылись заведения общественного питания, непродуктовые магазины и метро. Мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян без особой надобности не выходить на улицы, а городские власти начали вводить ограничение на работу общественного транспорта. Несмотря на это, киевляне массово ездят в город и собираются толпами в бесконечных очередях на трамваи и троллейбусы в Киеве.

Первый замглава КГГА Николай Поворозник утверждает, что из-за такого поведения киевлян, карантин может продлиться на больший срок, то есть, продолжится после 3 апреля.

"Если жители будут сидеть дома, выходить на улицу только за продуктами и при этом соблюдать дистанцию между людьми – тогда все может завершиться в начале апреля. Если же киевляне будут безответственными – тогда даже сложно прогнозировать, когда перестанут действовать ограничения", – сказали в КГГА.

Распространение коронавируса в Киеве на сегодня неутешительное. Несмотря на усиленный карантин и закрытие многих заведений, по состоянию на пятницу, 20-го марта, вирусом COVID-19 заразились уже трое жителей Киева.

«Если будут введены более жесткие меры, никто никуда выходить не будет», — подчеркнул Поворозник.

Напомним, что несмотря на общенациональный карантин, введенный в Украине до 3 апреля, украинцы продолжают ходить на работу. Из-за остановки метро и введения ограничений на перевозку пассажиров в общественном транспорте в больших городах уже третий день наблюдается настоящий транспортный коллапс.

Как рассказал у себя в Фейсбуке киевлянин Евгений Канарский, утром 20 марта на автобусной остановке возле станции метро Черниговская в Киеве собралась огромная очередь. Он отмечает, что люди не могут добраться на работу, так как общественного транспорта не хватает.

Также заметно увеличилось число полицейских и нацгвардейцев, которые пытаются держать ситуацию под контролем, формируют очередь.

Ситуация с транспортом в Киеве остается катастрофической. Особенно проблематично тем, кто должен добираться на работу с левого берега на правый.

Напомним, что коронавирус захватил сразу несколько новых областей, жертв все больше: экстренное сообщение Минздрава.

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