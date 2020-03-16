В одном из супермаркетов Киева покупатели избили работника магазина из-за того, что тот работал без маски

Так утверждают на видео, которое опубликовали в соцсети, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Все началось с того, что покупатель начал агрессивно кричать на работника магазина, почему он находится на рабочем месте без маски.

После этого началась драка, при чем, довольно агрессивная. Ее можно наблюдать на опубликованных кадрах.

На видео не указывается, в каком именно магазине столицы это произошло, и какой работник пострадал от неадекватного клиента.

Отметим, что с 12 марта в Киеве закрыли школы, детские сады и другие учебные заведения. Причина – коронавирус. Кроме этого, в столице ограничили проведение массовых мероприятий, таких как концерты, спортивные соревнования и конференции. Развлекательные центры и зоны игр в торговых центрах также закроют.

Отмечается, что в торговых центрах, где много людей, будет усилен контроль. За посетителями должны следить санитарные врачи.

Напомним, что в Киеве предлагают бесплатно пройти проверку на коронавирус. Появилась информация о том, где можно сделать тест на коронавирус в Киеве. Тест на заболевание можно пройти, если есть медицинские показания. В больницах экспресс-тесты делают бесплатно.

• Александровская клиническая больница г. Киева;

• Киевская городская клиническая больница № 4;

• Киевская городская клиническая больница № 9;

• Киевская городская детская клиническая больница № 1;

• Киевская городская детская клиническая больница № 2;

• Киевская городская детская клиническая инфекционная больница;

• Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины.

Также мы писали, что сразу у целой семьи в Черновицкой области подозревают коронавирус. Как стало известно, в инфекционное отделение областной клинической больницы госпитализировали мужчину, женщину и ребенка. У всех них подозревают коронавирус. Отмечается, что подозрения не беспочвенны, так как все госпитализированные ранее контактировали с лицами, которые имеют подозрение на коронавирус.

Напомним, что условия карантина ужесточат, поездки между городами отменяются: к чему готовиться украинцам.

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