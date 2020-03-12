В Киеве вспыхнул скандал из-за дискриминации циган

На днях на Центральном железнодорожном вокзале Киева появились объявления, предупреждающие киевлян и гостей города об опасности. Так, туристов и горожан предупредили о возможность быть ограбленными циганами. Об этом написали в группе Киев Оперативный в Facebook, передает Politeka.net.

На объявлении так и написано:«Вас могут ограбить цыгане».

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека видит в этих предупреждениях нарушение равенства прав и свобод представителей цыганской национального меньшинства.

Людмила Денисова обратилась к Укразализныце с требованием принять меры по устранению подобных объявлений, а также провести работу среди работников УЗ, чтобы они своевременно реагировали на подобные объявления в будущем.

В комментариях началось бурное обсуждение. Многие украинцы не видят в этих объявлениях ущемления цыган.

«Нужно денисову закрыть с циганами в одном помещении на недельку... много открытий сделает тетенька в жизни своей», «Денисова пусть одеваться во все свои брюлики, бабло и телефоны в карманы и на вокзал гулять, потом посмотрим на её мнение», «Денисову на вокзал , пусть принимает заявление от обворованных и смотрит им в глаза, рассказывая что обвинять цыган это нарушение прав».

Но также нашлись и те, кто стал на сторону национального меньшинства.

«Конечно, это не нормально давать такие объявления, если бы написали "внимание, вас могут ограбить украинцы/евреи/поляки/русские/американцы " и т. д, хайп стоял был на весь мир, а почему-то рассказывать, что именно цыгане - это нормально?».

Напомним, что в Киеве разыскивают бабушку-вора, которая обокрала ребенка. Неизвестная женщина ограбила ребенка прямо возле детского магазина "Захарчик" по ул. Княжий Затон, 11 в Киеве.

Инцидент случился после полудня, около 13:05.«Сегодня жена с ребенком зашла в детский магазин "Захарчик" (по ул. Княжий Затон, 11) в районе 13:05. Возле входа в магазин оставили детский самокат "Micro" оранжевого цвета. Подошла бабушка с ребенком, примерно 2-3 лет. По указанию бабушки, ребенок взял самокат и начал кататься пару минут. Бабушка оглянулась нет ли никого и спокойно с ребенком укатила самокат», – рассказали в сети подробности ограбления.

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