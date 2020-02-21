Сколько будет стоить и когда начнет работать

В Киеве вскоре начнет работать единый электронный билет на метро и наземный транспорт

Им можно будет оплатить поездку в метро, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и даже в городской электричке. Об этом сообщили на сайте Киевской государственной администрации.

Важно отметить, что электронный билет не привязывается к определенному виду транспорта.

"Это устоявшаяся практика во многих европейских городах. Каждый пассажир учитывает необходимое ему количество поездок в месяц, может не только контролировать собственные транспортные расходы, но и экономить на стоимости каждой поездки", – рассказала директор Департамента экономики и инвестиций КГГА Наталья Мельник.

Услуга электронного билета стартует с 1 апреля этого года.

Стоимость электронного билета будет отличаться в зависимости от количества поездок. Например, цена будет варьироваться в зависимости от 46, 62, 92 или 124 поездкок в месяц.

Так, билет на 46 поездок будет стоить 290 гривен, на 62 поездки уже 390 гривен, на 92 поездки – 575 гривен, а билет на 124 поездки – аж 770 гривен.

Безлимитный проезд по электронному билету будет стоить 1300 гривен.

Кроме того, с 1 апреля начнет работать и "туристический" проездной билет на день, или несколько суток. Стоимость его будет стартовать от 100 гривен.

Напомним, что на Подоле задержали таксиста, который грабил пьяных пассажиров. 36-летний арестованный – гражданин другого государства. Полицейские установили, что он таксовал по улицам ночного Киева на своем Opel и специально искал людей в состоянии алкогольного опьянения. Найдя их, горе-таксист предлагал подвезти людей, которые были навеселе.

«К названному жертвой адресу он никогда не довозил, а просто грабил и выбрасывал посреди дороги. Последний и роковой для грабителя преступление произошло на улице Братской, где он забрал у мужчины мобильный телефон и выставил посреди улицы», – рассказали в полиции.

Также во время обысков в квартире псевдотаксиста, а также в его опеле было найдено двадцать мобильных телефонов, кошельки, сумки, наушники, часы, украшения и другие ценные мелочи пассажиров. Происхождение всех этих вещей задержанный объяснить не смог.

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