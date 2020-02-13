В полиции раскрыли все подробности

Несовершеннолетний Александр Скуба бесследно исчез еще десять дней назад

Как передает Politeka.net, об этом проинформировала пресс-служба полиции Киева.

По информации силовиков, юноша Александр Скуба десять дней назад вышел из своего дома и до сегодняшнего дня не вернулся.

Известно, что последний раз несовершеннолетнего видели 4 февраля.

На вид Александру 17-18 лет. Рост около 175 сантиметров, среднего телосложения. Особая черта - окрашенные светлые волосы.

По информации пресс-службы, перед исчезновением Александр Скуба был одет в куртку темно-синего цвета с надписью «Милиция», джинсы голубого цвета, черные кроссовки, красную толстовку с капюшоном и вязаную шапку серого цвета.

«При наличии любой информации о возможном местонахождении Александра, сообщите по телефону спецлинии полиции «102», - резюмировали правоохранители в своем обращении.

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О пропаже подростка сообщили врачи больницы на Большой Панасовской, где ребенок проходил обследование с 6 февраля.

По информации медиков, подросток может быть в районе ТРЦ «Украина», станций метро «Студенческая» и «Академика Барабашова».

Приметы: был одет в оранжевую футболку, черные брюки, темную куртку и белые кроссовки.

В полиции просят всех, у кого есть какая-либо информация о разыскиваемом, сообщить об этом по телефонам (057) 712-50-22 - дежурная часть, (095) 659-73-95 - ювенальная превенция (Карина Владимировна) или 102.

Также мы рассказывали, что в Киеве разыскивают 16-летнюю девочку. 27 января 2020 Боднар Либерти года ушла из учебного заведения и бесследно исчезла, с тех пор о ней нет никаких известий.

Приметы пропавшей: на вид девочке 16-17 лет, рост 165 сантиметров, среднее телосложение, светло-русые волосы. Была одета в темную куртку, голубые джинсы и черные угги.

Напомним, в Киеве таинственно исчезла юная девушка.

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