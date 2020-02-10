В сети показали, как выглядит Чернобыль в феврале 2020 года

В феврале этого года городу Припяти исполнится 50 лет, как его основали. Недавно в него вернулись эвакуированные жители, чтобы поздравить родной город с юбилеем. Они сделали много фотографий, которые попали в сеть.

Сейчас на улицах Припяти много бродячих животных, а также в лесах обитают дикие животные, рыси и дикие псы. На заведениях можно увидеть старые вывески советского времени, которые немного покосились, но все равно передают дух того времени. Все ржавое и покорёженное передает дух Чернобыля, в котором никто не живет.

Отметим, что Припять основали в 1970 году, а возраст его жителей на время Чернобыльской катастрофы не превышал 27 лет. Поэтому город навсегда останется молодым.

Также мы писали, что в Припять вернулись жители спустя десятки лет. Бывшие жители города Припять, расположенного всего в нескольких километрах от Чернобыльской атомной электростанции. После Чернобыльской катастрофы они впервые приехали в заброшенный город, чтобы отпраздновать его 50-летие со дня основания.

Город Припять был основан 4 февраля 1970 года для работников, обслуживающих АЭС. Зону отчуждения в киевской области посетила делегация, в которую по большей мере входили эвакуированные горожане. Некоторые из них не посещали Припять со дня катастрофы.

Напомним, что необычайно теплая зима привела к тому, что многие животные не легли в спячку в Чернобыле. Научные сотрудники заповедника отметили необычайную аномалию в связи с очень теплой зимой.

Напомним, стало известно, как изменился Чернобыль за 30 лет, опубликованы фотографии.

Как сообщала Politeka, Припять изуродовали за неделю до годовщины трагедии на ЧАЭС.

Также Politeka писала, как выглядит самое жуткое место Припяти.