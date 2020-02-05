На левобережном жилом масиве Киева, на Осокорках, образовалась грандиозная свалка мусора

Карды экобедствия опубликовал в группе "Позняки Осокорки Харьковский - жилые массивы Дарницкого р-на" Владимир Кулик в Facebook, сообщает Politeka.net.

«Немного о свалках», – подписал киевлянин опубликованные фото.

Местные жители устроили свалку прямо среди деревьев, завалив территорию бытовым мусором. Загрязнение также обнаружили на территории у озера Тягле в Дарницком районе.

Пользователи сети начали возмущаться в комментариях из-за увиденного безпорядка.

«Так для того места это норм уже ≈лет 10±(≠люди-ж строят),я жил на углу…!», «А мог бы быть просто уголок для отдыха», «Красоты нашего района», «Это делают люди-какашки, чего внутри с избытком - то и отдают миру, моральные уроды и жлобы», «Экопарк на Осокорках.», «Просто свиньи», «слуште, но там далеко не все оставлено отдыхающими. вон ту кучу папок, и пластик, и строймусор вывозили целенаправленно. рога бы поотшибать», «Свалка уже 20 лет там! Коллекторная на этом участке, не принята на баланс», – отметили в сети.

«Люди продуцируют мусор с умопомрачительной скоростью. Просто полагаясь на уровень культуры отдельных личностей, мы имеем то, что одни везут отходы в специальные санкционированные места, а другие - туда, где ближе - хоть себе под ноги. Если таких не "бить по рукам", свинство будет только шириться. Нужен соответствующий закон и эффективная работа органов.», – киевлянка предложила способ борьбы с «мусоропродуцирующими» людьми.

Напомним, что в Днепре женщина захламила свою комнату мусором, который собирала более 8 лет. Женщина лет 50-ти сносит в свою квартиру на первом этаже старые вещи, бутылки и прочий мусор, а свое поведение объясняет тем, что нигде не работает, и ей надо как-то выживать. При этом в квартире все завалено мусором под потолок, что сама женщина живет на полу в тамбуре возле квартиры.

Напомним, под Киевом неадекват нападает на людей, фото мужчины.

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