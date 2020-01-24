В Киеве разыскивают 43-летнего Владимира Науменко
Об этом сообщил "Киев оперативный".
Последний раз мужчину видели на Виноградаре, в районе проспекта Свободы 16 января.
Телефон отключен, на связь с родными не выходит.
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Пропавший был одет в куртку "Аляска" зеленого цвета, серую вязаную шапку, светлые джинсы, белый свитер. При себе имел черную маленькую сумочку через плече, документы и деньги.
Рост пропавшего 174 см, среднего телосложения, карие глаза, на голове лысина.
Недавно мы писали, что под Киевом в селе Макаров объявили в розыск двух парней — 15 и 13 лет.
Мальчики — воспитанники Киевского областного Центра социально-психологической реабилитации детей.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о возможном местонахождении детей, просят звонить на «102». Сообщает Служба розыска детей в Киевской области.
Осницкий Вячеслав и Беспутин Иван самовольно покинули реабилитационный центр по адресу улица Макаровская, 31, 14 января около 23:30. С тех пор на связь они не выходили и где они находятся — неизвестно.
Приметы мальчиков
Осницкий Вячеслав — на вид 16 лет, рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза темные, волосы светло-русые, короткие. Был одет: куртка черного цвета до колен, черные спортивные штаны, темные кроссовки.
Беспутин Иван — на вид 14 лет, рост 152 сантиметра, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза серые, волосы светлые, короткие. Был одет: куртка сине-черного цвета, черные брюки, белые кроссовки.
Напомним, на Одесчине пропала девушка при загадочных обстоятельствах.
Как сообщала Politeka, харьковские копы нашли пропавшую школьницу в соседней стране.
Также Politeka писала, что на Львовщине таинственно исчез подросток, поднята тревога.