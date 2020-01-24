В Киеве разыскивают 43-летнего Владимира Науменко

Об этом сообщил "Киев оперативный".

Последний раз мужчину видели на Виноградаре, в районе проспекта Свободы 16 января.

Телефон отключен, на связь с родными не выходит.

Пропавший был одет в куртку "Аляска" зеленого цвета, серую вязаную шапку, светлые джинсы, белый свитер. При себе имел черную маленькую сумочку через плече, документы и деньги.

Рост пропавшего 174 см, среднего телосложения, карие глаза, на голове лысина.

Недавно мы писали, что под Киевом в селе Макаров объявили в розыск двух парней — 15 и 13 лет.

Мальчики — воспитанники Киевского областного Центра социально-психологической реабилитации детей.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о возможном местонахождении детей, просят звонить на «102». Сообщает Служба розыска детей в Киевской области.

Осницкий Вячеслав и Беспутин Иван самовольно покинули реабилитационный центр по адресу улица Макаровская, 31, 14 января около 23:30. С тех пор на связь они не выходили и где они находятся — неизвестно.

Приметы мальчиков

Осницкий Вячеслав — на вид 16 лет, рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза темные, волосы светло-русые, короткие. Был одет: куртка черного цвета до колен, черные спортивные штаны, темные кроссовки.

Беспутин Иван — на вид 14 лет, рост 152 сантиметра, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза серые, волосы светлые, короткие. Был одет: куртка сине-черного цвета, черные брюки, белые кроссовки.

Напомним, на Одесчине пропала девушка при загадочных обстоятельствах.

Как сообщала Politeka, харьковские копы нашли пропавшую школьницу в соседней стране.

Также Politeka писала, что на Львовщине таинственно исчез подросток, поднята тревога.