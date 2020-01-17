В Киеве из-за аномально теплой зимы в ботсаду им. Гришка началось цветение азалий и камелий

Пока в оранжерейном комплексе цветут отдельные кусты цветов, более массовое цветение ожидается ближе к началу февраля.

На сайте ботсада сообщают, что раньше эти цветы только начинали цвести ближе к концу зимы.

Недавно мы писали, что утро в Киеве началось с редкого природного явления.

Неподалеку от Киева жители могли наблюдать уникальную погодную аномалию, встречающуюся крайне редко.

Жительница киевского пригорода (села Петровцы) засняла редчайшее световое явление — солнечное гало.

Гало — это оптический феномен в виде светящегося кольца вокруг источника света (солнца). Чаще всего он наблюдается в морозную погоду в условиях повышенной влажности.

В воздухе при этом находится большое количество ледяных кристаллов. Проходя сквозь них, солнечный свет преломляется особым образом, образуя дугу вокруг Солнца.

То есть, это та же радуга, только слегка в измененном виде. Встречается солнечное гало крайне редко, поэтому увидеть его — большая удача.

Напомним, под Киевом неадекват нападает на людей, фото мужчины.

Как сообщала Politeka, за киевлянами начнут тщательно следить, раскрыты детали ноу-хау.

Также Politeka писала, что запуск новых станций метро внезапно перенесли в Киеве.