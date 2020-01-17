В Киеве из-за аномально теплой зимы в ботсаду им. Гришка началось цветение азалий и камелий
Пока в оранжерейном комплексе цветут отдельные кусты цветов, более массовое цветение ожидается ближе к началу февраля.
На сайте ботсада сообщают, что раньше эти цветы только начинали цвести ближе к концу зимы.
Больная раком Мазур поделилась криком души и рассказала о своем состоянии: "Верю, что смогу"
Арестович разнес Гончарука и раскрыл, кто может занять пост премьера: «Это будет катастрофой»
Свадьба Киркорова и Успенской, появилось новое признание: "Я так люблю его"
Горячая экс-Nikita сбросила все и показала сочных «двойняшек»: «Боже, какие огромные…»
Недавно мы писали, что утро в Киеве началось с редкого природного явления.
Неподалеку от Киева жители могли наблюдать уникальную погодную аномалию, встречающуюся крайне редко.
Жительница киевского пригорода (села Петровцы) засняла редчайшее световое явление — солнечное гало.
Гало — это оптический феномен в виде светящегося кольца вокруг источника света (солнца). Чаще всего он наблюдается в морозную погоду в условиях повышенной влажности.
В воздухе при этом находится большое количество ледяных кристаллов. Проходя сквозь них, солнечный свет преломляется особым образом, образуя дугу вокруг Солнца.
То есть, это та же радуга, только слегка в измененном виде. Встречается солнечное гало крайне редко, поэтому увидеть его — большая удача.
Напомним, под Киевом неадекват нападает на людей, фото мужчины.
Как сообщала Politeka, за киевлянами начнут тщательно следить, раскрыты детали ноу-хау.
Также Politeka писала, что запуск новых станций метро внезапно перенесли в Киеве.