В Киеве из-за аномально теплой зимы в ботсаду им. Гришка началось цветение азалий и камелий

Пока в оранжерейном комплексе цветут отдельные кусты цветов, более массовое цветение ожидается ближе к началу февраля.

На сайте ботсада сообщают, что раньше эти цветы только начинали цвести ближе к концу зимы. 

Популярные статьи сейчас

Больная раком Мазур поделилась криком души и рассказала о своем состоянии: "Верю, что смогу"

Арестович разнес Гончарука и раскрыл, кто может занять пост премьера: «Это будет катастрофой»

Свадьба Киркорова и Успенской, появилось новое признание: "Я так люблю его"

Горячая экс-Nikita сбросила все и показала сочных «двойняшек»: «Боже, какие огромные…»
Показать еще

Недавно мы писали, что утро в Киеве началось с редкого природного явления.

Неподалеку от Киева жители могли наблюдать уникальную погодную аномалию, встречающуюся крайне редко.

Жительница киевского пригорода (села Петровцы) засняла редчайшее световое явление — солнечное гало.

Гало — это оптический феномен в виде светящегося кольца вокруг источника света (солнца). Чаще всего он наблюдается в морозную погоду в условиях повышенной влажности.

В воздухе при этом находится большое количество ледяных кристаллов. Проходя сквозь них, солнечный свет преломляется особым образом, образуя дугу вокруг Солнца.

То есть, это та же радуга, только слегка в измененном виде. Встречается солнечное гало крайне редко, поэтому увидеть его — большая удача.

Напомним, под Киевом неадекват нападает на людей, фото мужчины.

Как сообщала Politeka, за киевлянами начнут тщательно следить, раскрыты детали ноу-хау.

Также Politeka писала, что запуск новых станций метро внезапно перенесли в Киеве.