Публичная библиотека Нью-Йорка выложила в свободный доступ почти 200 000 изображений из своих архивов

Коллекция включает фотографии, иллюстрации, отсканированные версии документов, старинных карт, почтовых открыток, сообщает Bird In Flight.

В архиве библиотеки есть и фотографии Киева, сделанные в начале XX века.

К слову, недавно мы писали, что всети показали фото пропавшего озера в Киеве.

«Озеро Дарницкое, находилось примерно на месте современного автобусного парка № 2 между ул. Пражская и Азербайджанская. Исчезло в 1950-е года. Фото начала ХХ-го века», – говорится в сообщении.

По статистике, еще в 1991–м в Киеве было 486 водоемов, а уже в 2018–м осталось всего 380.

Сейчас место, где находилось озеро выглядит так:

Напомним, о потопе в ТРЦ Ocean Plaza: люди ошпарены кипятком.

Как сообщала Politeka, в Киеве техногенная катастрофа: кипяток бьет прямо из-под земли.

Также Politeka писала, что люди в Ocean Plaza кричали от боли, количество пострадавших возросло.