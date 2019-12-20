На киевлянина натравили двух собак бойцовской породы

В результате нападения мужчина угодил в больницу с многочисленными ранениями.

Об этом сообщает Change.

Согласно информации пострадавший Николай Бевз припарковал автомобиль, чтобы выпить кофе. Владельцу собак пришлось не по душе место парковки, которое выбрал пожилой мужчина. Он спустил псов на пенсионера, в результате чего тот угодил на больничную койку.

На данный момент пострадавший находится под присмотром врачей и пока что не может самостоятельно передвигаться.

В то же время собачник как ни ничего не бывало продолжает выгуливать любимцев возле детских площадок.

Также мы писали, что в Киеве экстренно закрыли станцию метро «Площадь Льва Толстого».

Как сообщили в пресс-службе КП, внезапное закрытие станции связано со звонком о минировании.

Соответствующее решение было принято в четверг, 19 декабря, в 13:55. На вход и выход закрыта станция «Площадь Льва Толстого», а также пересадка на станцию «Дворец спорта».

В ближайшее время станцию проверят. Если правоохранители убедятся, что все в порядке и жизни людей ничего не угрожает, ее оперативно откроют.

Напомним, ранее мы писали о том, что из-за сбоя в системе оплаты жители Киева стали заложниками метрополитена. Сообщалось, что в столице уже второй день продолжался настоящий "апокалипсис" в метро.

Люди не могли расплатиться за поездку из-за сбоя в работе системы оплаты, которая перестала принимать банковские карты и карты киевлянина.

16 декабря, пассажиры не выдержали и устроили погром на станции метро Льва Толстого. Известно, что люди организовали беспорядки и выломали турникеты, чтобы пробраться к поездам.

Пользователи в социальных сетях также сообщают, что руководство метрополитена, чтобы не разгневать пассажиров, отключили системы и пропускали людей бесплатно.

Также в метрополитене Киева сообщили, что 17 декабря якобы возобновлена работа платежных систем, но пассажиры утверждают противоположное: на некоторых станциях столичного метрополитена продолжается коллапс, из-за чего люди с огромным опозданием добираются на работу.

Недавно мы писали, что мост Патона в Киеве срочно перекрыли из-за того, что было обнаружено аварийное проседание покрытия.

Так, коммунальщики обнаружили аварийное проседание плиты моста, и для того, чтобы избежать последующего разрушения конструкции, ограничили движение по нему. Теперь машины смогут двигаться только по одной полосе.

В таком состояние движение транспорта пробудет до шести утра 23 декабря.

Напомним, коллапс в метро Киева: украинцы прорвались и устроили погром.

Как сообщала Politeka, ЧП произошло в метро Киева: разъяренная толпа устроила погром.

Также Politeka писала, что кровавое ЧП произошло в метро Киева, полиция слетелась на место резни.