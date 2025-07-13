На наступному тижні – з 14 по 20 липня 2025 року – в Київській області знову будуть запроваджуватися локальні графіки відключення світла.

Спеціалісти ДТЕК попередили, в яких населених пунктах Київської області в період із 14 по 20 липня 2025 року будуть діяти графіки відключення світла, пише Politeka.

Зокрема в понеділок, 14 липня, ДТЕК проводитиме профілактичні роботи в межах Бучанської міської територіальної громади, які мають підвищити надійність електропостачання та запобігти аваріям у майбутньому. Через це без електроенергії з 8:30 до 19:00 залишаться мешканці таких населених пунктів:

Тарасівщина (по вулицях Поштовій, заліській, Київській, Озерній, Федорова, Шевченка, Миру);

Гаврилівка (по вул. Лісна).

На території Бородянської селищної громади 14 липня графіки відключення світла діятимуть у Бородянці по вулиці Вокзальна та провулку Привокзальний у період із 8:00 до 20:00, повідомляє Politeka.

Для Києва та інших населених пунктів області ДТЕК поки не повідомляв про графіки відключення світла на наступний тиждень, але інформація ще буде оновлюватися.

Загалом, за даними "Укренерго", в Україні трішки знизився рівень споживання електроенергії за рахунок спадання спеки в частині регіонів. Крім того, сонячна погода сприяє ефективній роботі побутових сонячних електростанцій і зниженню навантаження на загальну мережу.

При цьому енергетики просять українців за можливості користуватися потужними електроприлади в час найпродуктивнішої роботи сонячних електростанцій – орієнтовно з 10:00 до 15:00, це також допоможе розвантажувати мережу.

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