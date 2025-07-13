Спеціалісти ДТЕК попередили, в яких населених пунктах Київської області в період із 14 по 20 липня 2025 року будуть діяти графіки відключення світла, пише Politeka.

Зокрема в понеділок, 14 липня, ДТЕК проводитиме профілактичні роботи в межах Бучанської міської територіальної громади, які мають підвищити надійність електропостачання та запобігти аваріям у майбутньому. Через це без електроенергії з 8:30 до 19:00 залишаться мешканці таких населених пунктів:

  • Тарасівщина (по вулицях Поштовій, заліській, Київській, Озерній, Федорова, Шевченка, Миру);
  • Гаврилівка (по вул. Лісна).

На території Бородянської селищної громади 14 липня графіки відключення світла діятимуть у Бородянці по вулиці Вокзальна та провулку Привокзальний у період із 8:00 до 20:00, повідомляє Politeka.

світло, електроенергія, відключення

Для Києва та інших населених пунктів області ДТЕК поки не повідомляв про графіки відключення світла на наступний тиждень, але інформація ще буде оновлюватися.

Загалом, за даними "Укренерго", в Україні трішки знизився рівень споживання електроенергії за рахунок спадання спеки в частині регіонів. Крім того, сонячна погода сприяє ефективній роботі побутових сонячних електростанцій і зниженню навантаження на загальну мережу.

При цьому енергетики просять українців за можливості користуватися потужними електроприлади в час найпродуктивнішої роботи сонячних електростанцій – орієнтовно з 10:00 до 15:00, це також допоможе розвантажувати мережу.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про підвищення тарифів на комунальні послуги в липні.

Також Politeka писала про безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області: кому гарантовано нададуть допомогу.

Крім того, Politeka розповідала про виплати для ВПО з липня: які документи потрібні для оформлення допомоги.