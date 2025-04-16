Синоптики попереджають, що прогноз погоди в Києві та області на четвер, 17 квітня 2025 року, буде визначатися впливом антициклону.

Експерти Українського гідрометцентру та синоптикиня Наталка Діденко дали детальний прогноз погоди в Києві та області на 17 квітня 2025 року, пише Politeka.

Наталка Діденко у себе в Telegram-каналі розповіла, що по Україні метеорологічну ситуацію в четвер визначатиме антициклон, тому всюди буде переважно сонячно та сухо.

У Києві та області прогноз погоди на 17 квітня обіцяє мінливу хмарність, без опадів.

Вітер досить сильний і рвучкий, південно-східного напрямку, швидкістю 7-12 метрів за секунду, повідомляє Politeka.

Потепління продовжується. За даними Українського гідрометеорологічного центру, протягом ночі по області температура повітря становитиме +5+10 тепла, а вдень підніметься до +18+23.

При цьому у Києві прогноз погоди на 17 квітня обіцяє вночі +8+10 градусів, а вдень комфортні +20+22.

Загалом по Україні температура повітря в четвер вночі коливатиметься від +6 до +12 градусів, а вдень очікується від +20 до +24, лише в прибережних районах буде трохи свіжіше – +16+19 тепла.

Важливо також відзначити, що в четвер триватиме сильна магнітна буря, сонячна активність відповідає К-індексу 5 (жовтий рівень). Магнітні бурі можуть впливати на стан людей, особливо метеочутливих, викликаючи зогострення хронічних хвороб, головні болі, запаморочення, проблеми зі сном, провокувати дратівливіть та тривожність.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про перелік категорій людей, які можуть отримати грошову допомогу в Києві.

Також Politeka писала, хто може вийти на пенсію у 50 років із мінімальним стажем.

Крім того, Politeka розповідала, коли впровадять кримінальну відповідальність для ТЦК та ВЛК.