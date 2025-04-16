Синоптики предупреждают, что прогноз погоды в Киеве и области на четверг, 17 апреля 2025 года, будет определяться влиянием антициклона.

Эксперты Украинского гидрометцентра и синоптикиня Наталья Диденко дали детальный прогноз погоды в Киеве и области на 17 апреля 2025 года, пишет Politeka.

Наталья Диденко у себя в Telegram-канале рассказала, что по Украине метеорологическую ситуацию в четверг будет определять антициклон, поэтому повсюду будет преимущественно солнечно и сухо.

В Киеве и области прогноз погоды на 17 апреля обещает переменную облачность, без осадков.

Ветер достаточно сильный и порывистый, юго-восточного направления, скоростью 7-12 метров в секунду, сообщает Politeka.

Потепление продолжается. По данным Украинского гидрометеорологического центра, ночью по области температура воздуха составит +5+10 тепла, а днем ​​поднимется до +18+23.

При этом в Киеве прогноз погоды на 17 апреля обещает ночью +8+10 градусов, а днем ​​комфортные +20+22.

В целом по Украине температура воздуха в четверг ночью будет колебаться от +6 до +12 градусов, а днем ​​ожидается от +20 до +24, только в прибрежных районах будет посвежее – +16+19 тепла.

Важно также отметить, что в четверг будет продолжаться сильная магнитная буря, солнечная активность соответствует К-индексу 5 (желтый уровень). Магнитные бури могут влиять на состояние людей, особенно метеочувствительных, вызывая обострение хронических болезней, головные боли, головокружение, проблемы со сном, провоцировать раздражительность и тревожность.

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