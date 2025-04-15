Прогноз погоди в Києві та області на середу, 16 квітня 2025 року, передбачає похолодання, дощі та сильний вітер.

Експерти Укргідрометцентру розповіли, чого чекати від прогнозу погоди в Києві та області на середу, 16 квітня 2025 року, повідомляє Politeka.

Протягом доби спостерігатиметься мінлива хмарність. Вночі в регіоні без опадів, але вранці та протягом дня пройдуть невеликі дощі.

Прогноз погоди на 16 квітня також передбачає, що в Києві та області буде досить сильний вітер південно-східного напрямку, до 7-12 метрів за секунду.

Температура повітря в регіоні трішки знизиться, але через вітер і дощ може здаватися ще нижчою, пише Politeka.

У Києві прогноз погоди на середу, 16 квітня 2025 року, передбачає вночі +8+10 тепла, а вдень до +14+16 градусів.

По області температура повітря коливатиметься вночі від +5 до +10 тепла, а вдень до +13+18. Зокрема термометри покажуть у Борисполі +14+16 градусів, у Білій Церкві +15+17, у Фастові +16+18.

При цьому вже в четвер, 17 числа, в столиці знову має потеплішати до +20+22, дощі припиняться, очікується лише невелика хмарність, але вітер залишатиметься досить сильним.

Експерти Укргідрометцентру також повідомляють, що в неділю, на Великдень, температура повітря в регіоні підніметься вдень до +21+23 градусів. Очікується мінлива хмарність, без опадів, а вітер буде слабеньким до 3-8 метрів за секунду.

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