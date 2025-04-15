Відключення газу у Київській області 16 квітня стануться у декількох населених пунктах.

«Газмережі» попередили про відключення газу у Київській області 16 квітня, проте обмеження торкнуться лише деяких районів, повідомляє Politeka.net.

Попередження з'явилося на сайті філії ТОВ «Газмережі».

Відключення газу у Київській області 16 квітня стануться у місті Бровари. Так, у зв’язку з проведенням планових технічних робіт у місті Бровари з 16 по 17 квітня тимчасово буде частково припинено розподіл блакитного палива за такими адресами:

вул. Олександра Онікієнка: будинки №1, №2, №6/5, №6/6

вул. Батуринська: будинок №35

Споживачів просять перекрити крани на опусках перед газовими приладами та не відкривати їх до повного завершення робіт. Відновлення газопостачання здійснюватимуть фахівці Київської філії «Газмережі».

Крім цього у зв’язку з проведенням планових робіт, до 17:00 16.04 частково буде припинено газопостачання (розподіл природного газу) мешканцям села Шкарівка.

«Прохання до споживачів природного газу: перекрити крани на опусках перед газовими приладами та не відкривати до зазначеного часу. Відновлення газопостачання буде проводитися працівниками філії», - додали у компанії, попередивши мешканців Київщини.

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