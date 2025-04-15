Отключение газа в Киевской области 16 апреля произойдет в нескольких населенных пунктах.

"Газсети" предупредили об отключении газа в Киевской области 16 апреля, однако ограничения коснутся лишь некоторых районов, сообщает Politeka.net.

Предупреждение появилось на сайте филиала ООО "Газсети".

Отключение газа в Киевской области 16 апреля произойдет в городе Бровары. Так, в связи с проведением плановых технических работ в городе Бровары с 16 по 17 временно будет частично прекращено распределение голубого топлива по следующим адресам:

ул. Александра Оникиенко: дома №1, №2, №6/5, №6/6

ул. Батуринская: дом №35

Потребителей просят перекрыть краны на опусках перед газовыми приборами и не открывать их до завершения работ. Восстановление газоснабжения будут осуществляться специалистами филиала «Газсети».

Кроме этого, в связи с проведением плановых работ, к 17:00 16.04 частично будет прекращено газоснабжение (распределение голубого топлива) жителям села Шкаровка.

"Просьба потребителям: перекрыть краны на опусках перед газовыми приборами и не открывать до указанного времени. Возобновление газоснабжения будет производиться работниками филиала", - добавили в компании, предупредив жителей Киевщины.

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