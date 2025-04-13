У столиці України відбулося відчутне підвищення тарифів на комунальні послуги, мешканці Києва обурені платіжками із помітно збільшеними сумами, повідомляє Politeka.

У соціальних мережах городяни активно діляться своїм обуренням, обговорюючи нові суми у квитанціях.

Особливо це гостро відчувається в багатоквартирних будинках, де комунальні витрати за загальну площу зросли майже вдвічі.

"тариф зашкалює, якщо будинок не належить до ОСББ",

"Все залежить від кв.м квартири, у мене десь 60 кв.м, і тепер тариф за квадрат із 7 став більшим за 12 гривень., це я вже зателефонувала до цієї "керівної компанії",

"Раніше по 7 гривень за квадратний метр, а тепер 12-13 гривень", - пишуть користувачі мережі.

З 1 березня 2025 року набули чинності нові ціни, і у квітні кияни отримали перші рахунки з оновленими цифрами. Так, якщо раніше вартість комунальних послуг становила 6,87 грн. за 1 кв.м., то тепер вона зросла до 12,46 грн. за квадрат.

Величина оплати може трохи змінюватись в залежності від будинку, але загальний тренд очевидний — значне подорожчання.

Це спонукало багатьох мешканців шукати шляхи оптимізації витрат. Одним із обговорюваних варіантів стало створення ОСББ — об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, що дає можливість мешканцям самостійно обирати керуючу компанію та встановлювати вигідніші умови обслуговування.

Згідно з розпорядженням Дніпровської районної державної адміністрації від 7 лютого 2025 року, новим керуючим рядом будинків стала компанія «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району».

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