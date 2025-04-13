В столице Украины произошло ощутимое повышение тарифов на коммунальные услуги, жители Киева возмущены платежками с заметно увеличенными суммами, сообщает Politeka.

В социальных сетях горожане активно делятся своим возмущением, обсуждая новые суммы в квитанциях.

Особенно остро это ощущается в многоквартирных домах, где коммунальные расходы за общую площадь выросли почти вдвое.

"тариф зашкаливает, если дом не относится к ОСМД",

"Все зависит от кв.м квартиры, у меня где-то 60 кв.м, и теперь тариф за квадрат из 7 стал больше 12 гривен., это я уже позвонила в эту "управляющую компанию",

"Раньше по 7 гривен за квадратный метр, а теперь 12-13 гривен", - пишут пользователи сети.

С 1 марта 2025 года в силу вступили новые цены, и в апреле киевляне получили первые счета с обновлёнными цифрами. Так, если ранее стоимость коммунальных услуг составляла 6,87 грн за 1 кв.м., то теперь она выросла до 12,46 грн за квадрат.

Величина оплаты может немного варьироваться в зависимости от дома, но общий тренд очевиден — значительное подорожание.

Это побудило многих жильцов искать пути оптимизации расходов. Одним из обсуждаемых вариантов стало создание ОСМД — объединения совладельцев многоквартирного дома, что дает возможность жителям самостоятельно выбирать управляющую компанию и устанавливать более выгодные условия обслуживания.

Согласно распоряжению Днепровской районной государственной администрации от 7 февраля 2025 года, новым управляющим рядом домов стала компания «Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Днепровского района».

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