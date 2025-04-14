Енергетики повідомили, які графіки відключення світла можуть застосовуватися в Києві та області в вівторок, 15 квітня 2025 року.

У Київській області ДТЕК регулярно запроваджує локальні графіки відключення світла з метою проведення профілактичних і ремонтних робіт у мережі, повідомляє Politeka.

Як повідомили в "Укренерго", наразі в Україні знизився рівень споживання електроенергії. Це відбулося завдяки значному потеплінню по всій території країни, а також завдяки тому, що в ясну погоду побутові сонячні електростанції почали ефективно працювати та допомагають розвантажити загальну енергомережу.

Щоб підтримати стабільність енергосистеми, енергетики просять українців перенести максимальне енергоспоживання на денний час і використовувати потужні електроприлади в період із 10:00 до 17:00, коли найактивніше працюють сонячні електростанції.

Поки ДТЕК не повідомляв про запровадження графіків відключення світла в Києві та області на 15 квітня – ні стабілізаційних чи аварійних, ні локальних, пише Politeka.

Але на наступні дні, 16, 17 та 18 квітня вже заплановано профілактичні та ремонтні роботи в багатьох населених пунктах Київської області, через які буде задіяно локальні графіки відключення світла.

Такі роботи дозволять підвищити надійність електропостачання в регіоні, а також запобігти аварійним ситуація у мережі.

Якщо на 15 число все ж буде заплановано знеструмлення, про це пізніше повідомлять на сторінках ДТЕК, а також відповідних територіальних громад.

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