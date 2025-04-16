Покупці вже відчули подорожчання хліба в Києві, що позначається на їхніх гаманцях та сімейних бюджетах.

Подорожчання хліба в Києві, як кажуть експерти, продовжиться протягом усього 2025 року, повідомляє Politeka.

Про це розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в інтерв’ю «Главреду». За його словами, така ситуація - прямий наслідок подій останніх років. Повномасштабна війна, інфляція, проблеми з логістикою та нестача кадрів - усе це змушує виробників постійно піднімати ціни.

Експерт наголосив, що це триватиме до кінця року і кожного місяця вартість зростатиме на 1.5-2%, тому покупцям варто до цього підготуватися.

Причин, через які подорожчання хліба в Києві набирає обертів, чимало. Серед ключових - зростання вартості комплектуючих для виробництва. Абсолютно все від упаковки до палива стало дорожчим.

До цього додається кадрова криза. Через мобілізацію не вистачає працівників, і хлібозаводи змушені шукати заміну: автоматизувати процеси, купувати нове обладнання, а це додаткові витрати.

Окреме питання - зерно. Ціни на пшеницю ростуть не лише в Україні, а й у світі загалом. Через глобальну нестачу продовольчого зерна почалася конкуренція між країнами, що призвело до ще більшого тиску на ринок.

І, звісно, інфляція — наприкінці 2024 року вона була на рівні 12%, а зараз уже перевищує 13%. Це ще один вагомий фактор, що штовхає ціни вгору.

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