Подорожчання хліба в Києві, як кажуть експерти, продовжиться протягом усього 2025 року, повідомляє Politeka.
Про це розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в інтерв’ю «Главреду». За його словами, така ситуація - прямий наслідок подій останніх років. Повномасштабна війна, інфляція, проблеми з логістикою та нестача кадрів - усе це змушує виробників постійно піднімати ціни.
Експерт наголосив, що це триватиме до кінця року і кожного місяця вартість зростатиме на 1.5-2%, тому покупцям варто до цього підготуватися.
Причин, через які подорожчання хліба в Києві набирає обертів, чимало. Серед ключових - зростання вартості комплектуючих для виробництва. Абсолютно все від упаковки до палива стало дорожчим.
До цього додається кадрова криза. Через мобілізацію не вистачає працівників, і хлібозаводи змушені шукати заміну: автоматизувати процеси, купувати нове обладнання, а це додаткові витрати.
Окреме питання - зерно. Ціни на пшеницю ростуть не лише в Україні, а й у світі загалом. Через глобальну нестачу продовольчого зерна почалася конкуренція між країнами, що призвело до ще більшого тиску на ринок.
І, звісно, інфляція — наприкінці 2024 року вона була на рівні 12%, а зараз уже перевищує 13%. Це ще один вагомий фактор, що штовхає ціни вгору.
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