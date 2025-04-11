Синоптики детально розповіли, яким буде прогноз погоди в Києві та області на суботу, 12 квітня 2025 року.

Прогноз погоди на суботу, 12 квітня, обіцяє поступове потепління на території Києва та області, але є й неприємні деталі, пише Politeka.

За даними Українського гідрометеорологічного центру, в суботу буде хмарно з проясненнями.

Цього дня в більшості регіонів опадів не очікується, лише мокрий сніг в нічні години на заході, а вдень – на південному сході. У Києві та області прогноз погоди на 12 квітня істотних опадів не передбачає.

Вітер переважно північно-західного напрямку, помірний, швидкістю до 5-10 метрів за секунду, повідомляє Politeka.

Вночі Укргідрометцентр знову попереджає про загрозу заморозків у регіоні від 0 до -5 градусів морозу – це другий (помаранчевий) рівень небезпечності. У столиці при цьому термометри покажуть -1-3 градуси.

Вдень же нарешті прийде поступове потепління. Прогноз погоди на 12 квітня в Києві передбачає вдень до +10 градусів тепла, а по області до +7+12.

А вже далі природа почне ще більше радувати українців. Синоптикиня Наталка Діденко відзначила, що в Вербну неділю, 13 числа, по Україні температура повітря підніметься до +10+15 градусів, а до Великодня очікуються +14+20 тепла – точнішу інформацію синоптики повідомлять пізніше.

Експерти гідрометцентру повідомляють, що в неділю заморозків уже не буде, в нічні години очікується +1+3 тепла, а в денні до +12+14, без опадів.

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