Синоптики подробно рассказали, каким будет прогноз погоды в Киеве и области на субботу, 12 апреля 2025 года.

Прогноз погоды на субботу, 12 апреля, обещает постепенное потепление на территории Киева и области, но есть неприятные детали, пишет Politeka.

По данным Украинского гидрометеорологического центра, в субботу облачно с прояснениями.

В этот день в большинстве регионов осадков не ожидается, лишь мокрый снег в ночные часы на западе, а днем ​​на юго-востоке. В Киеве и области прогноз погоды на 12 апреля существенных осадков не предусматривает.

Ветер преимущественно северо-западного направления, умеренный, скоростью до 5-10 метров в секунду, сообщает Politeka.

Ночью Укргидрометцентр снова предупреждает об угрозе заморозков в регионе от 0 до -5 градусов мороза – это второй (оранжевый) уровень опасности. В столице при этом термометры покажут -1-3 градуса.

Днем же наконец-то придет постепенное потепление. Прогноз погоды на 12 апреля в Киеве предусматривает днем ​​до +10 градусов тепла, а по области до +7+12.

А дальше природа начнет еще больше радовать украинцев. Синоптикиня Наталья Диденко отметила, что в Вербное воскресенье, 13 числа, по Украине температура воздуха поднимется до +10+15 градусов, а к Пасхе ожидаются +14+20 тепла – более точную информацию синоптики сообщат позже.

Эксперты гидрометцентра сообщают, что в воскресенье заморозков уже не будет, в ночные часы ожидается +1+3 тепла, а в дневные часы до +12+14, без осадков.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о списке категорий людей, которые могут получить денежную помощь в Киеве.

Также Politeka писала, кто может выйти на пенсию в 50 лет с минимальным стажем.

Кроме того, Politeka рассказывала, когда будет введена уголовная ответственность для ТЦК и ВЛК.