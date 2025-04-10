Весна продовжує дивувати місцевих мешканців, що ще раз підкреслює прогноз погоди в Києві на 11 квітня.

Прогноз погоди у Києві на 11 квітня передбачає зовсім не весняний день з морозом, але без опадів, повідомляє Politeka.

Як інформують метеорологи, день пройде без снугу чи дощу, але з помітним холодом у ранкові години. Сонце ховатиметься за хмарами майже весь день, проте особливої негоди не передбачається.

Ніч розпочнеться з невеликого мінусу — близько -1°C, а відчуватиметься навіть холодніше — як -4. До 6 ранку температура трохи знизиться до -2°C, тому буде відчутно зимно, особливо на відкритому повітрі. Ближче до обіду ситуація поступово зміниться: о 12-й годині очікується вже +3°C, а денний максимум — до +5°C. Увечері температура знову почне знижуватись, зупиняючись біля позначки +3°C.

Попри досить скромні показники, день обіцяє бути стабільним — без дощу чи різких змін. Вітер слабкий, швидкість не перевищуватиме 2–3 м/с, а от вологість буде змінюватись: з 70–80% уночі та вранці до комфортних 40% у другій половині дня. Тиск залишатиметься стабільним — 740–743 мм рт. ст.

Загалом, прогноз погоди у Києві на 11 квітня дозволяє планувати справи — щоправда, не забудьте теплий шарф, особливо зранку. На небі буде суцільна сірість: хмари з’являться ще вночі й залишаться на весь день. І хоч опадів не очікується, сонце цього четверга навряд чи потішить столицю.

У народі в цей день звертали увагу на поведінку птахів — особливо гусей. Вважалося, що якщо вони летять високо — буде багато води влітку, а якщо низько — чекати сухої осені. Цього дня наші предки збирали березовий сік, вважали його цілющим: для шлунку, для крові, від різних недуг.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про перелік категорій людей, які можуть отримати грошову допомогу в Києві.

Також Politeka писала, хто може вийти на пенсію у 50 років із мінімальним стажем.

Крім того, Politeka розповідала, коли впровадять кримінальну відповідальність для ТЦК та ВЛК.