Експерти попередили мешканців Києва та області, коли магнітні бурі вдарять на наступному тижні – з 31 березня по 6 квітня.

Оскільки сонячна активність може сильно впливати на метеочутливих людей, варто ознайомитися з календарем магнітних бур у Києві на наступний тиждень, пише Політека.

Початок тижня для метеочутливих мешканців Києва буде дуже спокійним. У понеділок, 31 березня, очікуються лише слабкі геомагнітні збурення від двох до чотирьох балів, які не вплинуть на ваше самопочуття.

У вівторок, 1 квітня, сонце також буде малоактивним, передбачаються лише 2-3-бальні збурення. Про це повідомляє портал meteofor.

Взагалі, як повідомляє Політека, наступний тиждень буде досить спокійним у плані геомагнітної активності. Проблеми для метеозалежних почнуться аж у суботу та неділю, 5-6 квітня, коли, найімовірніше, мешканців Києва потурбує магнітна буря середньосильної інтенсивності.

Експерти відзначають, що магнітні бурі можуть впливати навіть на здорових людей, а в особливо чутливих можуть викликати головні болі, запаморочення та нудоту, проблеми зі сном, тиском, апетитом, підвищеним серцебиттям, провокувати дратівливіть та тривожність.

Щоб уникнути негативних наслідків, у небезпечні дні рекомендується за можливості не перенавантажувати себе та уникати стресу. Якщо ви знаєте, що у вас є хронічні хвороби, то потурбуйтеся, що у вас є потрібні ліки.

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