У квітні 2025 року в Києві очікується серія геомагнітних бур, які можуть викликати нездужання та перепади настрою.

Сонячна активність впливає на самопочуття людей, особливо метеозалежних, дізнайтеся календар магнітних бур в Києві в квітні 2025 року, передає Політека.

Коли очікувати їх у квітні 2025?

За попередніми прогнозами, у цьому місяці відбудеться кілька магнітних бур різної інтенсивності – від слабких до потужних:

Слабкі очікуються 5, 6, 30 квітня.

Середньої інтенсивності: 1, 2, 9, 10, 15, 16, 17.

Потужні: 12, 25, 26 числа.

Ці прогнози можуть змінюватися, оскільки сонячну активність важко передбачити на тривалий період.

Як це пливає на організм?

Сильні геомагнітні сплески можуть впливати навіть на здорових людей, а помірні найчастіше відчувають метеозалежні люди.

У ці дні можливі такі симптоми:

Погіршення настрою та загального самопочуття.

Дратівливість, тривожність.

Головний біль, запаморочення.

Сонливість удень, безсоння вночі.

Проблеми з концентрацією уваги.

Перепади артеріального тиску.

Як полегшити самопочуття?

Зменшіть фізичне та психологічне навантаження. Уникайте стресових ситуацій та конфліктів.

Дотримуйтеся режиму сну. Намагайтеся спати не менше 7-8 годин.

Контролюйте тиск. Особливо, якщо у вас є проблеми із серцево-судинною системою.

Пийте більше води. Уникайте жирної їжі, алкоголю та кофеїну.

Гуляйте на свіжому повітрі. Легка фізична активність позитивно впливає на стан організму.

Приймайте контрастний душ. Це допоможе зменшити втому та нормалізувати кровообіг.

Майте при собі необхідні ліки. Якщо ви страждаєте від головного болю або стрибків тиску, завжди тримайте під рукою необхідні препарати.

Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете мінімізувати негативний вплив та зберегти гарне самопочуття.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала, що запроваджено новий вид допомоги для ВПО в Україні: що потрібно знати переселенцям у 2025 році.

Також Politeka писала, які пенсії одержують генерали в Україні, розкрито суми та нові правила виплат.