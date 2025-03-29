В апреле 2025 года в Киеве ожидается серия геомагнитных бурь, которые могут вызвать недомогание и перепады настроения.

Солнечная активность влияет на самочувствие людей, особенно метеозависимых, узнайте календарь магнитных бурь в Киеве в апреле 2025 года, передает Политика.

Когда ждать их в апреле 2025 года?

По предварительным прогнозам, в этом месяце произойдет несколько магнитных бурь разной интенсивности – от слабых до мощных:

Слабые ожидаются 5, 6, 30 апреля.

Средней интенсивности: 1, 2, 9, 10, 15, 16, 17.

Мощные: 12, 25, 26 числа.

Эти прогнозы могут изменяться, поскольку солнечную активность трудно предсказать на длительный период.

Как это плывет на организм?

Сильные геомагнитные всплески могут влиять даже на здоровых людей, а умеренные чаще всего испытывают метеозависимые люди.

В эти дни возможны следующие симптомы:

Ухудшение настроения и всеобщего самочувствия.

Раздражительность, тревожность.

Головная боль, головокружение.

Днем сонливость, бессонница ночью.

Трудности с концентрацией внимания.

Перепады АД.

Как облегчить самочувствие?

Уменьшите физическую и психологическую нагрузку. Избегайте стрессовых ситуаций и конфликтов.

Соблюдайте режим сна. Старайтесь спать не менее 7-8 часов.

Контролируйте давление. Особенно если у вас есть проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Пейте больше воды. Избегайте жирной пищи, алкоголя и кофеина.

Гуляйте на свежем воздухе. Легкая физическая активность оказывает положительное влияние на состояние организма.

Принимайте контрастный душ. Это поможет уменьшить усталость и нормализовать кровообращение.

Имейте при себе необходимые лекарства. Если вы страдаете от головных болей или скачков давления, всегда держите под рукой необходимые препараты.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете минимизировать негативное влияние и сохранить хорошее самочувствие.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, что введен новый вид помощи для ВПЛ в Украине: что нужно знать переселенцам в 2025 году.

Также Politeka писала, какие пенсии получают генералы в Украине, раскрыты суммы и новые правила выплат.