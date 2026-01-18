ДТЕК попереджає про нові локальні графіки відключення світла в Київській області на наступний тиждень – із 19 по 25 січня 2026 року.

У звʼязку з профілактичними роботами в електромережах Київської області з 19 по 25 січня ДТЕК буде застосовувати додаткові графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

У понеділок, 19 січня, в Київській області додаткові графіки відключення світла торкнуться селища Ставище. Там із 9:00 до 17:00 частково без електроенергії залишаться будинки по вулицях Енергетична, Тракторна та Межигірська.

У вівторок, 20 числа, обмеження торкнуться міста Узин, пише Politeka. Із 10 до 16 години електропостачання призупинять для мешканців деяких будинків по вулицях Героїв Космосу, Незалежності, Поповича, Садова, Ярослава Мудрого, Василя Стуса, пров. Незалежності, Стуса.

У середу, 21 січня, за даними ДТЕК, додаткові графіки відключення світла будуть застосовувати в межах Обухівської міської територіальної громади Київської області з 6:00 до 18:00 у с. Копачів (по вул. Квітуча), Долина (Садова) та м. Обухів (за адресою Малишка, 2).

А на території Феодосіївської громади знеструмлення в середу відбуватимуться за такою схемою:

Ходосівка (вул. Молодіжна) – з 6:00 до 18:00;

Лісники (Ватутіна, Вишнева, Високий Замок, Клубна, Козача, Кутузова) – з 8:30 до 18:00;

Іванковичі (Хмельницького, Березова, Бузкова, Вербицького, Вишнева, Володимирська, Бідного, Жовтнева, Заповідна, Захисників Вітчизни, Зоряна, Квіткова, Козача, Котова, Круглицька, Лесі Українки та ін.) – з 6:00 до 18:00.

Про інші обмеження електропостачання на період із 19 по 25 число ДТЕК оголосить пізніше.

