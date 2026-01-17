Енергетики попереджають про нові локальні графіки відключення світла в Київській області на 18 та 19 січня 2026 року.

На час проведення профілактичних робіт в електромережах Київської області 18 та 19 січня 2026 року в деяких населених пунктах діятимуть додаткові графіки відключення світла, пише Politeka.

Зокрема ДТЕК попереджає, що в неділю, 18 січня, додаткові графіки відключення світла будуть застосовувати на території Обухівської міської громади. В період із 12:30 до 17:30 там без електроенергії тимчасово залишаться мешканці села Перегонівка, які проживають по вулицях Механізаторів та Гержана.

Також протягом наступних днів планові знеструмлення відбуватимуться в межах Ставищенської селищної територіальної громади в Київській області, повідомляє Politeka. У неділю обмеження електропостачання діятимуть із 9:00 до 15:00 або з 11:00 до 17:00 у селі Гостра Могила за такими адресами:

вул. Руслана Борща, 1-8, 10, 12–14, 16–23, 25–27, 29, 31;

Калинова, 1, 3, 4, 6, 8–12, 14, 17, 19, 21;

Південна, 1–4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 40;

Садова, 1, 2, 4–20, 22, 26, 28, 30, 32, 34;

Центральна, 4.

А в понеділок, 19 січня 2026 року, додаткові графіки відключення світла орієнтовно з 9:00 до 17:00 торкнуться селища Ставище, а саме будинків по:

вул. Енергетична, 2, 3, 5;

Межигірська, 1А;

Тракторна, 1, 1Д, 1Ж, 4, 6–10, 14–21, 23–25, 27–29, 32–33, 35–41, 43, 45, 47, 51, 55, 59, 65, 67, 8А, 9В.

