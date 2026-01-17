Энергетики предупреждают о новых локальных графиках отключения света в Киевской области на 18 и 19 января 2026 года.

На время проведения профилактических работ в электросетях Киевской области 18 и 19 января 2026 года в некоторых населенных пунктах будут действовать дополнительные графики отключения света, пишет Politeka.

В частности, ДТЭК предупреждает, что в воскресенье, 18 января, дополнительные графики отключения света будут применять на территории Обуховской городской общины. В период с 12:30 до 17:30 там без электроэнергии временно останутся жители села Перегоновка, проживающие на улицах Механизаторов и Гержана.

Также в течение следующих дней плановые обесточения будут проходить в пределах Ставищенского поселкового территориального общества в Киевской области, сообщает Politeka. В воскресенье ограничения электроснабжения будут действовать с 9:00 до 15:00 или с 11:00 до 17:00 в селе Острая Могила по следующим адресам:

ул. Руслана Борща, 1-8, 10, 12-14, 16-23, 25-27, 29, 31;

Калиновая, 1, 3, 4, 6, 8–12, 14, 17, 19, 21;

Южная, 1–4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 40;

Садовая, 1, 2, 4–20, 22, 26, 28, 30, 32, 34;

Центральная, 4

А в понедельник, 19 января 2026 года, дополнительные графики отключения света ориентировочно с 9:00 до 17:00 коснутся поселка Ставище, а именно домов по:

ул. Энергетическая, 2, 3, 5;

Межигорская, 1А;

Тракторная, 1, 1Д, 1Ж, 4, 6–10, 14–21, 23–25, 27–29, 32–33, 35–41, 43, 45, 47, 51, 55, 59, 65, 67, 8А, 9В.

