ДТЭК предупреждает о новых локальных графиках отключения света в Киевской области на следующую неделю – с 19 по 25 января 2026 года.

В связи с профилактическими работами в электросетях Киевской области с 19 по 25 января ДТЭК будет применять дополнительные графики отключения света, сообщает Politeka.

В понедельник, 19 января, в Киевской области дополнительные графики отключения света коснутся поселка Ставище. Там с 9:00 до 17:00 частично без электроэнергии останутся дома по улицам Энергетическая, Тракторная и Межигорская.

Во вторник, 20 числа, ограничения затронут город Узин, пишет Politeka. С 10 до 16 часов электроснабжение будет приостановлено для жителей некоторых домов по улицам Героев Космоса, Независимости, Поповича, Садовая, Ярослава Мудрого, Василия Стуса, пер. Независимости, Стуса.

В среду, 21 января, по данным ДТЭК, дополнительные графики отключения света будут применяться в пределах Обуховского городского территориального общества Киевской области с 6:00 до 18:00 в с. Копачев (по ул. Квитучая), Долина (Садовая) и г. Обухов (по адресу Малышко, 2).

А на территории Феодосиевской общины обесточения в среду будут происходить по следующей схеме:

Ходосовка (ул. Молодежная) – с 6:00 до 18:00;

Лесники (Ватутина, Вишневая, Высокий Замок, Клубная, Казачья, Кутузова) – с 8:30 до 18:00;

Иванковичи (Хмельницкого, Березова, Бузковая, Вербицкого, Вишневая, Владимирская, Бедного, Октябрьская, Заповедная, Защитников Отечества, Звездная, Цветочная, Казачья, Котова, Круглицкая, Леси Украинки и др.) – с 6:00 до 18:00.

О других ограничениях электроснабжения на период с 19 по 25 число ДТЭК объявит позже.

