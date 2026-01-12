Фахівці ДТЕК оголосили про нові локальні графіки відключення світла в Київській області з 13 по 15 січня 2026 року.

Енергетики оголосили про додаткові графіки відключення світла в Київській області на період із 13 по 15 січня 2026 року у звʼязку з плановими роботами в електромережах, повідомляє Politeka.

У межах Калинівської територіальної громади в Броварському районі Київської області, за даними ДТЕК, додаткові графіки відключення світла 13 січня діятимуть із 9:30 до 15:30 у с. Перемога для деяких будинків по вул. Вишнева, Калинова, Космонавтів, Куренівська, Малишківська, Польова, Тиха, пров. Малишківський, Польовий, а з 6:00 до 17:00 – у с. Рожівка по вул. Берегова.

А 15.01 в Калинівській громаді знеструмлення відбуватимуться з 9:30 до 15:30 у селі Квітневе по вулицях Лесі Українки, Молодіжна, Нова, Польова, Центральна, пров. Залізничний, Новий, Старий, Тихий, пише Politeka.

У місті Переяслав Київської області додаткові графіки відключення світла плануються у вівторок із 8:30 до 16:30 для будинків по вул. Гайдамацька, Зустрічна, Краєвидна, Крайня, Магістральна, Новокиївське Шосе, Східна, а в четвер із 6:00 до 17:00 – Бабачиха, Ганни Самутіної, Гаяринська, Сергія Лазенка, Новокиївське Шосе, Петропавлівська та сусідні провулки, а також с. Гайшин (вул. Гайова).

З 9:30 до 15:30 14 січня обмеження електропостачання діятимуть у с. Мала Вільшанка (Вишнева, Шевченка), а 15 числа – в м. Обухів (Васильківська, Волошкова, Зоряна, Козацький Шлях, Кринична, Малишка, Соборна, Вербова та ін.), с. Гусачівка (Слави).

