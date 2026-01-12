Специалисты ДТЭК объявили о новых локальных графиках отключения света в Киевской области с 13 по 15 января 2026 года.

Энергетики объявили о дополнительных графиках отключения света в Киевской области на период с 13 по 15 января 2026 года в связи с плановыми работами в электросетях, сообщает Politeka.

В пределах Калиновской территориальной общины в Броварском районе Киевской области, по данным ДТЭК, дополнительные графики отключения света 13 января будут действовать с 9:30 до 15:30 в с. Победа для некоторых домов на ул. Вишневая, Калиновая, Космонавтов, Куреневская, Малышковская, Полевая, Тихая, пер. Малышковский, Полевой, а с 6:00 до 17:00 – в с. Рожевка по ул. Береговая.

А 15.01 в Калиновской общине обесточения будут происходить с 9:30 до 15:30 в селе Квитневое по улицам Леси Украинки, Молодежная, Новая, Полевая, Центральная, пер. Железнодорожный, Новый, Старый, Тихий, пишет Politeka.

В городе Переяслав Киевской области дополнительные графики отключения света планируются во вторник с 8:30 до 16:30 для домов по ул. Гайдамацкая, Встречная, Краевидная, Крайняя, Магистральная, Новокиевское Шоссе, Восточная, а в четверг с 6:00 до 17:00 – Бабачиха, Анны Самутиной, Гаяринская, Сергея Лазенко, Новокиевское Шоссе, Петропавловская и соседние переулки. Гайшин (ул. Гаевая).

С 9:30 до 15:30 14 января ограничения электроснабжения будут действовать в с. Малая Ольшанка (Вишневая, Шевченко), а 15 числа – в г. Обухов (Васильковская, Волошковая, Звездная, Казацкий Путь, Криничная, Малышко, Соборная, Вербовая и др.), с. Гусачевка (Славы).

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о дефиците продуктов в Украине: наблюдается нехватка базового товара.

Также Politeka сообщала о повышении тарифов на воду: какие цены будут актуальны.

Кроме того, Politeka рассказывала о новом подорожании проезда: сколько придется платить.