Стало відомо, які графіки відключення світла діятимуть у Київській області 15 та 16 січня 2026 року додатково до стабілізаційних знеструмлень.

Енергетики попереджають про нові локальні графіки відключення світла в Київській області на 15 та 16 січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Зокрема ДТЕК попереджає, що в четвер, 15 січня, додаткові графіки відключення світла торкнуться таких населених пунктів Київської області:

Іванковичі (будинки по вулицях Джерельна, Струмкова, Яблунева, пров. Гірський, Долинний, Калиновий, Каштановий, Кипарисовий) – з 6:00 до 17:00;

Обухів (Васильківська, Волошкова, Зоряна, Козацький Шлях, Кринична, Малишка, Соборна, Вербова, пров. Стусова Гора, Парковий, Малишковський), Гучасівка (вул. і пров. Слави) – з 9:30 до 15:30;

частково Тарасівка та Нове Боярської громади – з 6:00 до 18:00;

Винарівка (Берегова, Вишнева, Зоряна, Кулаківського, Незалежності, Лесі Українки) – 09:00–15:00 та 11:00–17:00;

Іванівка (Героїв України, 16) – 0 8:00 до 17:00.

Протягом двох днів локальні графіки відключення світла застосовуватимуть у місті Переяслав Київської області, пише Politeka.

У Переяславі 15 січня 2026 року знеструмлення відбуватимуться з 8:30 до 14:30 для деяких будинків по вулицях Петропавлівська, Новокиївське Шосе, Сергія Лазенка, Гаяринська, провулках Гаяринський, 1 Петропавлівський, з 6:00 до 17:00 – Бабачиха, Ганни Самутіної, а 16 числа з 8:30 до 14:30 – Литовська, Монастирська, Ювілейна.

Крім того, 16.01 додаткове знеструмлення відбудеться в селі Гостра Могила (Калинова, Південна, Садова, Руслана Борща, Центральна, 4) з 9:00 до 15:00.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про дефіцит продуктів в Україні: спостерігається нестача базового товару.

Також Politeka повідомляла про підвищення тарифів на воду: які ціни будуть актуальними.

Крім того, Politeka розповідала про нове подорожчання проїзду: скільки доведеться платити.