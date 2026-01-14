Стало известно, какие графики отключения света будут действовать в Киевской области 15 и 16 января 2026 года дополнительно к стабилизационным обесточиваниям.

Энергетики предупреждают о новых локальных графиках отключения света в Киевской области на 15 и 16 января 2026 года, сообщает Politeka.

В частности, ДТЭК предупреждает, что в четверг, 15 января, дополнительные графики отключения света коснутся таких населенных пунктов Киевской области:

Иванковичи (дома по улицам Родниковая, Струмковая, Яблонева, пер. Горный, Долинный, Калиновый, Каштановый, Кипарисовый) – с 6:00 до 17:00;

Обухов (Васильковская, Волошковая, Зоряная, Казацкий Путь, Криничная, Малышко, Соборная, Вербовая, пер. Стусова Гора, Парковый, Малышковский), Гусачевка (ул. и пер. Славы) – с 9:30 до 15:30;

частично Тарасовка и Новое Боярской общины – с 6:00 до 18:00;

Винаровка (Береговая, Вишневая, Зоряная, Кулаковского, Независимости, Леси Украинки) – 09:00–15:00 и 11:00–17:00;

Ивановка (Героев Украины, 16) - 08:00 до 17:00.

В течение двух дней локальные графики отключения света будут применяться в городе Переяслав Киевской области, пишет Politeka.

В Переяславе 15 января 2026 обесточения будут происходить с 8:30 до 14:30 для некоторых домов по улицам Петропавловская, Новокиевское Шоссе, Сергея Лазенко, Гаяринская, переулках Гаяринский, 1 Петропавловский, с 6:00 17:00 – Бабчиха, Анны Самутиной, а 16 числа с 8:30 до 14:30 – Литовская, Монастырская, Юбилейная.

Кроме того, 16.01 дополнительное обесточивание состоится в селе Острая Могила (Калиновая, Южная, Садовая, Руслана Борща, Центральная, 4) с 9:00 до 15:00.

