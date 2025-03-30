Эксперты предупредили жителей Киева и области, когда магнитные бури ударят на следующей неделе – с 31 марта по 6 апреля.

Поскольку солнечная активность может оказывать сильное влияние на метеочувствительных людей, стоит ознакомиться с календарем магнитных бурь в Киеве на следующую неделю, пишет Политека.

Начало недели для метеочувствительных жителей Киева будет очень спокойным. В понедельник, 31 марта, ожидаются лишь слабые геомагнитные возмущения от двух до четырех баллов, которые не повлияют на ваше самочувствие.

Во вторник, 1 апреля, солнце также будет малоактивным, предполагаются только 2-3-балльные возмущения. Об этом сообщает портал meteofor.

Вообще, как сообщает Политека, следующая неделя будет достаточно спокойной в плане геомагнитной активности. Проблемы для метеозависимых начнутся в субботу и воскресенье, 5-6 апреля, когда, скорее всего, жителей Киева потревожит магнитная буря среднесильной интенсивности.

Эксперты отмечают, что магнитные бури могут влиять даже на здоровых людей, а у особенно чувствительных могут вызвать головные боли, головокружение и тошноту, проблемы со сном, давлением, аппетитом, повышенным сердцебиением, провоцировать раздражительность и тревожность.

Чтобы избежать негативных последствий, в опасные дни рекомендуется по возможности не перегружать себя и избегать стресса. Если вы знаете, что у вас есть хронические болезни, то позаботьтесь, что у вас есть нужное лекарство.

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